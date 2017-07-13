Чем запомнился IAB Digital Picnic: свежие кейсы, жаркие споры и йога на фоне Ислочи

7 и 8 июля на берегу Ислочи IAB Belarus собрала маркетологов, представителей агентств и ведущих онлайн-СМИ Беларуси, чтобы выяснить, чем живет и куда движется рынок digital-маркетинга. Спонсорами мероприятия стали Samsung Galaxy S8│S8+ и Альфа-Банк.

Кирилл Лащенко (CEO IAB Belarus) рассказал, что в скором времени нас ожидает ряд хороших новостей, касающихся проведения рекламных игр и упрощения работы интернет-магазинов, что стало возможным в том числе благодаря активной позиции IAB. Достижения ассоциации многие игроки рынка уже оценили по достоинству, и число мемберов постоянно увеличивается, отметил Кирилл Лащенко.





В настоящий момент в ассоциацию входят 16 организаций и ожидаются новые участники.

Важным результатом работы IAB Belarus стало появление данных о белорусском рынке онлайн-рекламы в ежегодном европейском отчете AdEx Benchmark Survey.

Александр Василевич (IAB Belarus и Vondel/Hepta) кратко рассказал о том, что в мире внимание рекламодателей переключилось на поддержание безопасности брендов. Рекламодатели не отказываются от прямой и нативной рекламы, и размещение рекламы полностью не переходит в автоматический режим, вопреки многочисленным прогнозам: крупным брендам важно окружение, в котором показывается их реклама, а в социальных сетях и в автоматических системах размещения гарантировать нужный результат не всегда просто. Свою негативную роль играет и высокая доля бот-трафика в программатик-системах.





Илья Жуковец (Shcibsted Classified Media, проект Kufar) сделал акцент на том, что интернет – это супертехнологичное медиа, которое предлагает рекламодателям огромное количество различных инструментов для измерения эффективности. Развитие и совершенствование этих инструментов на белорусском рынке в интересах не только площадок, но и рекламодателей, и требует определенных финансовых затрат.

А Ксения Иванова (TUT.by) рассказала о том, почему, даже занимая стабильную позицию лидера, важно постоянно улучшать свои рекламные продукты и совершенствовать рекламные технологии.

Мир: что нового?



Мессенджер становится интернет-банком и полноценным магазином, социальная сеть открывает свой телеканал – это лишь часть трендов, о которых рассказали Борис Омельницкий (IAB Russia / Яндекс), Петр Гордеев (Vk.com), Кирилл Воробьев (Viber) и Александр Шатаев (Mail.ru Group).

Кирилл Воробьев (Viber) рассказывает о том, как в споре за время и внимание человека мессенджеры вытесняют социальные сети, как люди живут, не выходя из Viber, и как брендам органично встроиться в эту коммуникацию.







Роман Голдварг (ГК One More World / CyberLIT) рассказал об особенностях и перспективах использования виртуальной реальности в рекламе.







Опробовать VR-технологию на себе можно было прямо на пикнике – в зоне спонсора Samsung Galaxy S8 предлагали прокатиться на виртуальных американских горках, а то и вовсе улететь в космос.







«Клиенты сравнивают ваш банк не с другими банками, а с другими сервисами – такими как UBER, AirBNB, Amazon», – важный инсайт от Ольги Филипенко (Альфа-Банк Беларусь), которая рассказала о digital-сервисах банка.





Максим Маринич (Deal.by) и Илья Жуковец (Shibsted Group) систематизировали информацию о рынке электронной коммерции в Беларуси и пообещали нанести основных игроков на карту.





В самом ожидаемом блоке программы «Инвестиции в digital: как получить деньги» Николай Шестак из Zubr Capital Fund I и Сергей Осипов из Wargaming (компания-инвестор этого же фонда) рассказали, что нужно сделать белорусскому проекту, чтобы получить деньги фонда. На прямой вопрос, интересны ли им белорусские медиа в интернете, ответ был простой: «Приходите, поговорим».

Блогеры и реклама: быть или не быть?

Инстаграм-модели Лиза Мартынчик @lizamartynchik и Влад Гарунович @nagornymodels из NAGORNY Model Management рассказали, как Instagram изменил модельный бизнес. Кастинг-директора выбирают моделей для подиума, исходя из количества подписчиков.





Сколько процентов белорусской аудитории у топовых YouTube-блогеров? «Около 6–8% – это нормальный показатель», – утверждает Приятный Ильдар. В рамках секции «Лидеры мнений» на сцене пикника появились также Лера Яскевич, Семен из RapNews и Дима DudichTV. В процессе удалось выяснить, что на белорусском рынке блогерам заработать сложно, поэтому они концентрируются на российской аудитории и работе с брендами на российском рынке.





Локальные медиа

Социальные сети и видео изменяют потребление контента читателями. Белорусские медиа задумываются о дистрибуции своего контента в разных каналах, работе с видеоконтентом. О перспективах рынка и подходах к монетизации спорили Марина Золотова (TUT.by), Алексей Аметов (LAM), Николай Козлович (Onliner.by) и Егор Мартинович (NN.by).

Издатели поделились своим взглядом на нативную рекламу, которая становится главным способом выживания нишевых проектов, ее доля стремительно растет у многих медиа. Саша Романова (kyky.org) заявила, что это качественный контент, который идет в плюс как бренду, так и медиа, а главный редактор onliner.by Николай Козлович возразил, что об интересных проектах медиа пишут бесплатно. Впрочем, как нишевые, так и охватные порталы согласились: попасть на их СМИ-страницы можно, найдя интересный изданию инфоповод и правильную тему.









Creative Review: досмотр с пристрастием

Своими кейсами на этот раз поделились не только рекламные агентства, но и издатели в блоке нативной рекламы. Впервые в Creative Review были совместные презентации агентства и клиентов, и оценку результатов кампаний со сцены давали именно заказчики. Все кейсы доступны на digitalpicnic.by в блоке «Программа» – смотрите, читайте.





Баланс: работа и жизнь

Тема второго дня: как быть и умным, и здоровым, и успешным. Причем слушать спикеров можно было, не вставая с ковриков для йоги, – благодаря МТС Беларусь на Digital Picnic прошли тренировки по йоге, зумбе и муай-тай.









Антон Азизбекян (Brutto) и Виталий Гурков рассказали о музыке, важности соцсетей и интернет-медиа в продвижении Brutto и участии в рекламных проектах.

Александр Поливанов, заместитель главного редактора Meduza.io, посоветовал всем, если есть возможность, не работать удаленно, но рассказал, как организована удаленная работа редакции Meduza.io: совещания, соцсети, регулярные обсуждения в slack помогают быть в курсе всего происходящего. Амина Идигова сообщила, что работа по подбору сотрудников в digital автоматизируется. Врач Андрей Беловешкин выдал множество информации на тему старения мозга.

Завершился пикник дискуссией на тему «Как снимать стресс: бегом или пивом? Спорт vs алкоголь», в ходе которой оказалось, что все ее участники практикуют и то и другое.









Лето. Диджитал. Пикник

«Мне кажется, формат, не предусматривающий строгих ограничений (хочешь – отдыхай в фуд-корте, хочешь – слушай доклады, хочешь – сиди на берегу реки), – это то, чего нам не хватает сегодня, – говорит CEO IAB Belarus Кирилл Лащенко. – Ведь конференция – это не просто место, куда ты приходишь послушать умных людей. Это место встречи, где рождаются новые проекты, заключаются соглашения, появляются идеи».

До встречи на Digital Picnic – 2018!





Все презентации спикеров доступны на сайте iab.by.