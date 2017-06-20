Cannes Lions LIVE'17: О трендах в Инновациях и фестивальном нетворкинге

Стартовал первый день инноваций на фестивале Cannes Lions, и наши диггеры продолжают рассказывать о своих наблюдениях/
Площадка по инновациям находится в том же корпусе, что и Health, но на другом этаже здания. Когда попадаешь в первый раз, кажется что это тоже помещение, просто за ночь там сделали монтаж и все перебрендировали.
В отличие от прошлого года площадка не так ярко отличается от Health. На наш взгляд на то есть веская причина, если в прошлом году самой главной темой Innovation Lions был VR, то в этом году все изменилось. Во-первых VR добавили в большиснтво категорий – он становится мейнстримом. Во –вторых, VR добрался до фармы и шлемов на площадке было не меньше, а может и больше. Зато трендом Innovation Lions в этом году стал AI (Искусственный Интеллект) – его сложнее показать, поэтому визуально это выделяет площадку.
В качестве участников и партнёров можно встретить Microsoft со своими алгоритмами Машинного Обучения по распознаванию и анализу лиц. Similar Web – крутой сервис сбора статистики в интернете. Важным участником Канн стал Alibaba, который разместил свою не понятную, но очень эффектную площадку прямо в центре зала (в этом году в Каннах заявлен China Day).
Инновации дня
На одной из сцен весь день идет защита работ из шорт-листов. Жюри и публика очень доброжелательно встречает участников и это неспроста. Почти каждый кейс – это действительный прорыв, меняющий мир к лучшему. От возможностей современных технологий немного кружится голова, это действительно, как тут говорят «game-changing».
ITbra
Результат восьмилетней работы представили компания Cyrcadia Health и агентство Area 23, FCB Health Company, Нью-Йорк. Начав защиту с факта о том, что чтобы попасть в группу риска заболевания раком груди нужно просто родиться женщиной, они сразу привлекли внимание аудитории. Новая совместная разработка – это недорогой сенсор на основе искусственного интеллекта, который считывает циркадную температуру груди, определяя на самых ранних стадиях появление рака груди. Это эффективнее традиционного рентгена, не облучает, и стоит примерно в 20 раз дешевле.
Так как система самообучающаяся, то с увеличением количества пользователей, ей нужно все меньше времени для диагностики. На сегодняшний день этот прибор женщина должна носить 1 час 1 раз в месяц, через пару лет это будет занимать 5-10 минут. Данные, которые собирает прибор, передаются через приложение на смартфоне лечащему врачу, который может постоянно следить за состоянием пациенток. И да, компания ведет переговоры с производителями белья по созданию красивого и удобного смарт-белья со встроенным сенсором.
Нетворкинг дня
Главной вечеринкой дня стал Gala Party – Открытие фестиваля. Традиционно вечеринки молодых и взрослых рекламистов разделяют и попасть на Young Party прессе не представляется возможным.
Зато Gala Party собрала огромное количество людей. Третий день фестиваля является, наверное, самым массовым за всю неделю. Тут нам удалось встретить гостей от Китая и Нью- Йорка, до знакомых лиц из России и Беларуси.
Единственный нюанс, который слегка затруднял нетворкинг – это отсутствие стабильного интернета, из-за чего попытки добавить людей в Фейсбук заканчивались олдскульным обменом визиток.
Кстати, на этот счет организаторы предусмотрели Connection Band – браслеты которые синхронизируются со смартфоном и друг с другом для обмена контактами. По всей территории фестиваля работают промоутеры, которые очень активно и навязчиво раздают браслеты всем у кого их нет на руке.
На третий день мероприятия они начали очень настойчиво предлагать обучение по их использованию, потому что по фестивалю поползли разговоры, что бенды плохо работают. На самом деле работают бенды отлично, но не совсем просто. Для корректной работы бенд нужно синхронизировать вручную со смартфоном, после каждого нового контакта. Мы уверены, что после такого тестирования, в следующем году – это будет незаменимая технология
До завтра!
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