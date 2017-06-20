Cannes Lions LIVE'17: О трендах в Инновациях и фестивальном нетворкинге

Стартовал первый день инноваций на фестивале Cannes Lions, и наши диггеры продолжают рассказывать о своих наблюдениях/

Площадка по инновациям находится в том же корпусе, что и Health, но на другом этаже здания. Когда попадаешь в первый раз, кажется что это тоже помещение, просто за ночь там сделали монтаж и все перебрендировали.

В отличие от прошлого года площадка не так ярко отличается от Health. На наш взгляд на то есть веская причина, если в прошлом году самой главной темой Innovation Lions был VR, то в этом году все изменилось. Во-первых VR добавили в большиснтво категорий – он становится мейнстримом. Во –вторых, VR добрался до фармы и шлемов на площадке было не меньше, а может и больше. Зато трендом Innovation Lions в этом году стал AI (Искусственный Интеллект) – его сложнее показать, поэтому визуально это выделяет площадку.















