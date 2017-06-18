Cannes Lions LIVE'17: Беларусь после двухлетнего перерыва подала работы на Каннский фестиваль рекламы

Уже который год marketing.by посылает в Канны своих собственных корреспондентов-диггеров, которые оперативно рапортуют в Беларусь свежие новости, тренды, наблюдения и цитаты с главного мирового события в сфере рекламы и креатива. В этом году на фестиваль Cannes Lions отправились Владимир Могилевец и Ирина Рогачева. Ловите их первые заметки.
Начнем с цифр: в прошлом году фестиваль посетило 15000 гостей из 100 стран. В этом году ожидается еще больше, хотя работ подано на 2 тысячи меньше – 41 170, среди которых, впервые за два года, – 4 подачи от Беларуси. Но об этом попозже.
Как и в прошлом году помимо основного фестиваля пройдут отдельные Cannes Lions Health, Innovation и Entertainment.
По изменениям в категориях Каннских львов можно следить за трендами, в которых развивается рекламная индустрия. Предлагаем рассмотреть некоторые из них.
Эффективность
Второй год подряд идет активная ориентация на эффективность. Организаторы фестиваля заявляют, что сейчас как никогда пора считать реальный эффект от рекламных кампаний, и чтобы более предметно рассмотреть креатив под лупой долгосрочной эффективности, вводят 5 подкатегорий:
- креативная эффективность с благими целями (for good),
- креативная региональная эффективность,
- креативная глобальная эффективность,
- креативная эффективность с долгосрочным эффектом,
- креативная маркетинговая эффективность.
Стоит помнить, что в данных категориях оценка происходит исходя из следующих коэффициентов: 25% -- идея, 25% -- стратегия, 50% -- результаты.
Дизайн
Тренд эффективности не обошел и Дизайн, где также появился раздел Эффективность дизайна, награждающий дизайн-стратегию, которая драйвит бизнес-результаты, а также Медиа. Здесь как никогда правит контекст, становится все больше подкатегорий с различным использованием данных, позволяющий делать коммуникацию более точной.
CYBER
В категории Cyber организаторы вводят новый раздел – кросс-девайс. Мультиплатформенность диджитал кампаний и до этого не раз отмечалась жюри как ”the must” в современном мире. Но в этом году организаторы предлагают подчеркнуть ее значение, выделив отдельную подкатегорию. Удобство пользователя при переходе с девайса на девайс для решения задач ставится во главу угла.
Фильм и Мобайл
После прошлогоднего сумасшествия по VR, не удивительно, что в категории Фильм и Развлечения появились подкатегории 360° / VR. И это, конечно, уже моветон путать VR с видео в 360 в 2017-ом, поэтому даже в мобайл каждая технология (AR, VR, 360) имеет отдельную подкатегорию.
Промо и Активации
За последний год контакт с потребителем стало модным переводить на уровень «экспириенса». Развитие направления экспириенс-маркетинга (а также, stunt marketing) отразилось на категории Промо и Активации, где тот представлены теперь целый диапазон: от ритейл до погружающего экспириенсов.
Ну что ж, пожелаем всем участникам удачи, и конечно в первую очередь, белорусам, которые в этом году после двухлетнего перерыва подали работы на оценку международного жюри Каннского фестиваля. Статистика фестиваля говорит о том, что от Беларуси подано 4 заявки. Но в скринингах показывает только 2 – это проект «People you may know» о поиске преступников через Facebook подан в категории Медиа и Cyber. Уже стало известно, что в шорт-лист Cyber проект не прошел.Агентство TDI GROUP, Алексей Литовка, Анна Тишкевич
Мы также отслеживаем ситуацию с беларускими Молодыми львами, которые уже получили задания и работают над своими темами. Оперативную информацию будем выкладывать в facebook marketing.by. А пока, еще немного фото, передающих атмосферу фестиваля.