Cannes Lions LIVE'17: Беларусь после двухлетнего перерыва подала работы на Каннский фестиваль рекламы

Уже который год marketing.by посылает в Канны своих собственных корреспондентов-диггеров, которые оперативно рапортуют в Беларусь свежие новости, тренды, наблюдения и цитаты с главного мирового события в сфере рекламы и креатива. В этом году на фестиваль Cannes Lions отправились Владимир Могилевец и Ирина Рогачева. Ловите их первые заметки.

Начнем с цифр: в прошлом году фестиваль посетило 15000 гостей из 100 стран. В этом году ожидается еще больше, хотя работ подано на 2 тысячи меньше – 41 170, среди которых, впервые за два года, – 4 подачи от Беларуси. Но об этом попозже.



Как и в прошлом году помимо основного фестиваля пройдут отдельные Cannes Lions Health, Innovation и Entertainment.

По изменениям в категориях Каннских львов можно следить за трендами, в которых развивается рекламная индустрия. Предлагаем рассмотреть некоторые из них.



