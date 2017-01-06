Будущее уже сейчас на выставке CES: роботы, авто для миллениалов, умная расческа

В Лас-Вегасе проходит одна из крупнейших в мире выставок потребительской электроники CES-2017. Производители показывают здесь будущее, которое очень быстро становится настоящим и превращается в тренд на ближайший год. Электрокары, технологии "быстрее, тоньше, умнее", интерактивные игрушки - в нашем небольшом обзоре любопытных новинок на CES.



«Умная» расчёска от Nokia и компании L’Oreal

Портмоне, которое можно найти в помощью Bluetooth, и брелоки-маячки

LG показала телевизор-обои и домашних роботов

Chrysler представил электрокар для миллениалов

Razer показала ноутбук с тремя экранами

В прошлом году компания Nokia Technologies приобрела производителя гаджетов для людей, любящих фитнес и здоровый образ жизни Withings. Умельцы Withings разработали массажную щётку, которая напичкана множеством датчиков, сенсоров и гироскопов. Они помогают оценить состояние волос, выяснить, сильно ли они запутались, и, если что, помочь владельцу правильно расчесаться. В щётке есть микрофон, также она имеет свое мобильное приложение, которое выводит пользователю данные о погоде за окном и советует уход за волосами с помощью средств от L’Oreal.Старт-ап TrackR стал известен благодаря идее создания технологий поиска постоянно теряющихся бытовых мелочей: от ключей до кошелька. Так, представленное в этом году разработчиками портмоне Wallet 2.0 за счет встроенного Bluetooth-модуля позволяет отследить свое текущее местоположение в радиусе 30 метров. «Умное» портмоне толщиной всего 2 мм — самое компактное на рынке среди аналогичных аксессуаров.Другое полезное изобретение - брелок-мячок TrackR Pixel. В его задачи входит отслеживание перемещения ключей, сумок, велосипедов и всего, к чему вы прикрепите аксессуар. Синхронизация этого гаджета со смартфоном осуществляется посредством Bluetooth, поэтому радиус действия брелока ограничен стандартами беспроводной связи.LG представила свою новую разработку - обои, способные показывать высококачественное изображение с расширенным динамическим диапазоном. Южнокорейская компания продемонстрирует предсерийный образец в виде сверхтонкого телевизора с дисплеем OLED, закрепляемого на вертикальной поверхности специальными магнитами.Ожидается, что сверхтонкий телевизор (диагональю 65 или 77 дюймов) дополнит серию OLEDW7 и на потребительском рынке появится уже в нынешнем году.Кроме того, южнокорейский производитель показал ряд роботов. Hub Robot выделяется среди других новинок тем, что способен выступать также концентратором для прочих устройств и систем умного дома. Робот способен распознавать голосовые команды, так как поддерживает голосовой помощник Amazon Alexa. На дисплей, который также может выступать в роли цифрового лица робота, можно выводить множество различной информации, начиная от ответов на вопросы и заканчивая данными с сопряжённых устройств умного дома.Автопроизводитель продемонстрировал концепт электрокара, который преподносится как "созданный миллениалами для миллениалов". По словам представителей бренда, люди, рожденные в 2000-х гораздо больше внимания уделяют экологии, затратам на обслуживание машин, умному коннекшену всех систем, а также дизайну.Все эти требования воплощены в новом электрокаре, который может проехать 250 миль на одной "зарядке", позволяет менять цвет интерьера, узнает голос и лицо владельца, оснащен радаром и сонаром для контроля траффика и безопасности на дороге и множеством других примочек.Известная среди геймеров американская компания Razer привезла на выставку концепт своего нового ноутбука, который может похвастать наличием не одного, а целых трёх 17-дюймовых дисплеев. Проект носит кодовое название Project Valerie.Ноутбук будет весить более 5 килограммов. После того, как вы открываете ноутбук, вы можете раздвинуть два дополнительных дисплея в стороны и зафиксировать их при помощи специальных защёлок, тем самым получая широкий экран, состоящий из трёх 17-дюймовых матриц и обеспечивающий игроку обзор на 180 градусов. Каждый дисплей выполнен по технологии IGZO и поддерживает разрешение 4K.