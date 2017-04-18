Безбумажное образование: 310 школ в Беларуси работают с электронными дневниками и журналами

В Беларуси начато масштабное внедрение платформы электронных сервисов для образования. 310 школ в Брестской, Минской, Витебской, Могилевской и Гомельской областях подключены к системе электронных дневников и журналов, реализованной на платформе Знай.бай.

Главная цель проекта – исключение бумажных носителей (дневников, классных журналов, школьных учебников, методических разработок и др.), перевод их в электронный формат, и повышение на этой основе эффективности работы учителя и всей системы образования страны в целом.

Платформа представляет собой общую интернет-площадку, предназначенную для постоянного взаимодействия всех участников образовательного процесса: учеников, родителей, учителей и других работников национальной системы школьного образования.





«С 2014 года мы реализуем проект по е-образованию в рамках государственной программы развития цифровой экономики и информационного общества. И сегодня можем говорить о существенных результатах в образовательном процессе школ, которые подключены к платформе. Благодаря электронным дневникам успеваемость школьников повысилась на 15-20%: дети не забывают записать домашнее задание, не путают параграфы, номера страниц и упражнений, потому что задания в электронный дневник вносит учитель. Пропуски занятий без уважительной причины уменьшились до 80-90%. У преподавателей появилось больше свободного времени за счет автоматической генерации отчетности», - комментирует проект Игорь САВОСТЬЯНЧИК, директор компании—разработчика «СКУЛ ДАЙРИ».

В настоящее время на платформе Знай.бай доступны ознакомительные версии «Системы электронных дневников и журналов» и «Сайта учреждения образования», а также система дистанционного обучения Moddle (сервис для размещения учебно-методических материалов) и сервис «Электронные учебники» - электронная библиотека школьных учебников с адаптивными шрифтами, встроенными аудио- и видеоматериалами, которые будут полной копией бумажных учебников для 5-11 классов на русском и белорусском языках.





По согласованию с областными администрациями ведутся подготовительные работы по запуску проекта во всех областях Беларуси.



