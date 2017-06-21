«Аливария» анонсировала проведение второго фестиваля пива и еды A-fest

В прошлом году фирменный фестиваль от "Аливарии" в столице посетило 80 тысяч человек — программа нынешнего года должна привлечь еще большую аудиторию. A-fest станет неформальной препати в праздновании 950-летия Минска.







На A-fest 2017 учтен опыт прошлогоднего праздника: вдвое увеличится фудкорт, на котором разместятся более 60 точек по продаже пива и еды, значительно расширится санитарная зона. Вход - свободный.

«На один день площадка для проведения фестиваля превратится в открытое и социально-дружелюбное пространство для всех минчан и гостей столицы. Посетители A-fest совершат путешествие во времени: погрузятся в атмосферу прошлого, узнают яркие моменты современного и представят особенности будущего Минска — от ретро-забав до игр, основанных на нейроинтерфейсе. В программе фестиваля — масштабный пивной квест и аудиофлешмоб, пивная полоса препятствий и гонки на пивных бочках. Специально для A-fest мы приобрели дорогостоящее разливное оборудование, которое значительно ускорит налив пива», — отмечает Анна Губкина, директор по маркетингу и развитию бизнеса пивоваренной компании «Оливария».

Помимо развлечений на открытом воздухе, креативных фан-пространств, еды и пива, гостей феста ждет насыщенная музыкальная программа. Хедлайнером A-fest 2017 станет популярный британский исполнитель John Newman, прославившийся благодаря хиту Love me again. На фесте выступит европейский джаз-бэнд De-Phazz.

Свои самые популярные песни исполнит белорусская группа Akute, выступавшая на одной сцене с Placebo. Гостьей фестиваля станет известная своими лиричными композициями украинская певица и пианистка Мария Чайковская.