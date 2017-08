ABC show 2017 покажет коктейль из лучших рекламных роликов мира

14 и 15 сентября в столичном кинотеатре «Москва» состоятся два показа новой коллекции лучших рекламных роликов мира ABC show 2017. Показы пройдут в Минске в шестой раз и уже стали одним из самых ожидаемых креативных событий осени.

ABC show - это показы признанного best of the best в мировой рекламе – подборка самых ярких, успешных, запоминающихся, сильных роликов по итогам каждого креативного сезона по версии глобального рейтинга креативности The Gunn Report, роликов-победителей престижных международных фестивалей The One Show, Clio Awards, D&AD, Eurobest, APA Show, Cristal Festival, New York Festivals, Mobius Awards и, конечно же, Cannes Lions!