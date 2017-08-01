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ABC show 2017 покажет коктейль из лучших рекламных роликов мира

1 Августа 2017 95 0 Event Promo
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14 и 15 сентября в столичном кинотеатре «Москва» состоятся два показа новой коллекции лучших рекламных роликов мира  ABC show 2017. Показы пройдут в Минске в шестой раз и уже стали одним из самых ожидаемых креативных событий осени. 

ABC show - это показы признанного best of the best в мировой рекламе – подборка самых ярких, успешных, запоминающихся, сильных роликов по итогам каждого креативного сезона по версии глобального рейтинга креативности The Gunn Report, роликов-победителей престижных международных фестивалей The One Show, Clio Awards, D&AD, Eurobest, APA Show, Cristal Festival, New York Festivals, Mobius Awards и, конечно же, Cannes Lions!                 


Обращаем внимание, что на показы допускаются только совершеннолетние зрители. Если вам уже есть 18, бронируйте себе места в зале! Билеты в продаже онлайн на сайтах bycard.by и abcshow.by, а также в кассах кинотеатра «Москва». Подробности по тел. в Минске +375 17 204 42 27, +375 17 204 41 17.    

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