A-фест от "Аливария": сколько людей посетили фестиваль на самом деле?

В субботу 12 августа в Лошицком парке во второй раз прошел фестиваль A-Fest — летний опен-эйр, организуемый брендом "Аливария". Джон Ньюман в хедлайнерах, 114 точек на фудкорте и караоке-пикник на трех площадках — таков был бесплатный праздник в Лошице.

Первые посетители в Лошицком парке появились с самого утра, когда и стартовала программа летнего европейского фестиваля. На главную сцену друг за другом выходили белорусские музыканты — Intelligency, Анна Шалютина & Yogurt Band и Akute, а минчане наслаждались музыкой, пивом и едой, устроив пикник прямо на траве.

Хедлайнер фестиваля Джон Ньюман

Организаторы сообщили, что в этом году на A-Fest работал самый масштабный фестивальный фудкорт в Беларуси общей площадью 2600 кв. м, что почти в два раза больше размеров хоккейной площадки. А пиво наливали в 3 раза быстрее, для чего закупили специальное оборудование.

По обе стороны от главной сцены расположились площадки для отдыха. Минчане играли в футбол и пляжный волейбол, соревновались в гонках на пивных бочках, демонстрировали ловкость и скорость на полосе препятствий. Во всему парку “прятались” точки масштабного квеста от Музея “Аливария”, пройдя который, посетители узнавали историю города и пивзавода. Более 110 команд присоединились к рекордной по размерам “Мозгобойне”, и, сидя на траве, отвечали на вопросы популярной интеллектуальной игры.





Фестиваль в Лошицком парке стал рекордным по количеству посетителей: сообщалось, что А-фест посетили 150 тысяч человек. Эта цифра задела за живое некоторых пользователей соц.сетей, которые высказали сомнение, что такое огромное число народа смогло во-первых, приехать на общественном транспорте в Лошицу в такую жару, во-вторых, просто уместиться в парке. Цифра значима еще и потому, что в целом влияет и на имидж фестиваля, и на имидж бренда.

marketing.by обратился за комментарием к Алле Летяго, менеджеру по корпоративным коммуникациям ОАО "Оливария, Carlsberg Group"

- Цифра в 150 тысяч посетителей – это общая проходимость на фестивале в течение дня. Это оценочные данные, мы их получили с пунктов пропуска – на территорию парка в этот день можно было попасть только через них. Поток людей не прекращался с 12.00 – момента открытия, люди приходили и уходили, аудитория фестиваля менялась на протяжении дня.

Таким образом, бренд не утверждает, что 150 тысяч человек - это уникальные посетители праздника. Это общая посещаемость феста в течение дня.

Более точно число посетителей фестов считается при продаже билетов на них - так, в июле пивной фестиваль "Рок за Бобров" собрал, по словам организаторов, 25 тысяч человек. Цифра получена согласно количеству проданных билетов.