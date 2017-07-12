11 столичных и региональных кофеен присоединились к буккроссингу от MOVABOX

Буккроссинг по-беларуски от MOVABOX в кофейнях Минска и других городов продолжается. Книги в рамках буккроссинга находят новых временных или постоянных хозяев, а в поисках потенциальных читателей на полках появляются новые произведения новых авторов. Да и сами полки тоже меняют «прописку»: на карте буккроссинга появилось 11 новых адресов.

6 минских заведений (кофейни Stories, Cool Coffee, «Кофевариум», «Своя кофейня», «Набоков» и «Дом Фишера») и 5 региональных (кофейни K’LAB COFFEE и La Cave в Бресте, «Домино» в Витебске, тайм-кафе «Портал» в Гродно и «Небо» в Могилеве) станут новым домом для знакомых многочисленным поклонникам проекта полочек с беларуской литературой. Остальные адреса сохраняются прежними.

Что касается содержимого полок, то компанию уже известным произведениям от авторов-участников проекта MOVABOX составят новые и интересные книги.