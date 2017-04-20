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«Белый Квадрат» представляет конкурс «Социальная реклама для молодых креаторов»

20 Апреля 2017 31 0 Фестивали и конкурсы
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28 апреля в рамках IX Международного фестиваля маркетинга и рекламы «Белый Квадрат» состоится защита проектов финалистов конкурса «Социальная реклама для молодых креаторов», партнёром которого выступает Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев  в Республике Беларусь.

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УВКБ ООН предлагает молодым рекламистам разработать творческую концепцию (проект, видео, аудио, наружная реклама, слоган, комплекс мероприятий и т.д.) по повышению осведомлённости о вынужденных переселенцах в Беларуси, формированию толерантного к ним отношения и привлечению общественности к участию в жизни беженцев и лиц без гражданства.

Принять участие в конкурсе «Социальная реклама для молодых креаторов» могут команды из 1-2 человек в возрасте до 30 лет. Дедлайн приёма проектов – 23 апреля 23:59. Выполненные проекты принимаются в адрес Дирекции фестиваля «Белый Квадрат» по эл. почте polina@karrrona.com.

Проекты должны быть оформлены в виде презентации, содержащей текстовое описание концепции, визуальные материалы, иллюстрирующие идею (на усмотрение участника). Подробная информация о конкурсе по ссылке.

Все участники конкурса приглашаются на дневную деловую и образовательную программу «Белого Квадрата» 28 апреля, а призёры и финалисты конкурса смогут также посетить фестиваль 29 апреля и будут приглашены на Церемонию награждения победителей фестиваля, где призёрам будут вручены дипломы за I, II, III места и подарки от УВКБ ООН.

Победители конкурса получат два сертификата на 5 часов игры в теннис на корте Центра Макса Мирного, с предоставлением ракеток и мячей на время игры, а также специальный приз от партнёра конкурса.

А мы напоминаем, что уже на следующей неделе, 27 апреля, в Минске откроется IX Международный фестиваль маркетинга и рекламы БЕЛЫЙ КВАДРАТ. До дедлайн приема заявок на участие в деловой и образовательной программе фестиваля осталось всего два рабочих дня!

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