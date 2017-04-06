«Зубр Капитал» стал владельцем блокирующего пакета акций онлайн-ритейла 21vek.by

Конкретная сумма сделки ее участниками не называется, отмечается лишь, что она стандартная для данного инвестиционного фонда, то есть от 3 до 7 млн долларов.





Почему именно 21vek.by?

­— У нас задача – инвестировать в Республику Беларусь. Для этого мы и подняли фонд в прошлом году. Почему 21vek? Мы выбрали их потому что они делают очень хороший продукт, у них прекрасная команды и они лидеры. Они смогли на дьявольскую мелочь отличаться от своих конкурентов. Глобально «21 век» мало чем отличается от «МВидео», «Эльдорадо», «Электросила» или «5 элемент». Дьявольское отличие заключается в том, что у них нет шоурума, а все остальное есть: контракты, склады, поставщики. И это позволяет очень сильно экономить на расходах. Это большой плюс, — пояснил причину своего выбора Олег Хусаенов.

На что пойдут деньги для развития 21vek.by:

- расширение пула прямых поставщиков

- развитие собственных брендов

- максимально широкий ассортимент на сайте

- усиление присутствия на мобильных платформах

- развитие сети выдачи заказов

- построение CRM и развитие клиентских сервисов

- максимальное присутствие в регионах

Компания 21vek была создана в 2004 году тремя на тот момент студентами, которые вложили в бизнес 4 тысячи долларов, заработанные на каникулах в США. В 2008 году появился еще один соучредитель. А с учетом фонда «Зубр Капитал» на сегодняшний день у компании пять акционеров, при этом фонд имеет блокирующую, но не контрольную долю в акционерном капитале.



В 2016 году оборот 21vek.by составил 50 млн долларов. Компания прибыльная, доходность средняя по рынку ритейла электроники. Среднегодовой темп прироста выручки за пять лет составил 19%.

Ежесуточно онлайн-гипермаркет обрабатывает порядка одной тысячи заказов. По оценке deal.by, компания в прошлом году занимала 14% белорусского рынка интернет-торговли. Штат компании — около 400 человек, собственный парк автотранспорта насчитывает 50 машин.

В ближайшие пять лет владельцы онлайн-гипермаркета 21vek.by ставят задачу увеличить выручку компании втрое. Компания уже вышла на рынок Российской Федерации, в частности, в регионы Москвы и Санкт-Петербурга.

«Зубр Капитал» — первый и на сегодняшний день единственный фонд прямых инвестиций в Беларуси. Компания образована из состава топ-менеджмента холдинга «Атлант-М». Первый фонд был открыт в 2011 году, в его портфеле такие компании, как «МТБанк», «Атлант Телеком» и «Атлант Консалт». В 2012 году инвестиционная компания приступила к формированию второго фонда Zubr Capital Fund для инвестирования в ИТ-компании и производственные предприятия, расположенные в Беларуси, России, Казахстане. В 2014 году «Зубр Капитал» приобрел долю в «СофтКлубе» — одной из крупнейших белорусских ИТ-компаний.









