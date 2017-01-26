Зроблена ў Беларусі: как покупатели относятся к отечественной сборке Cadillac?

На белорусский рынок официально вернулась автомобильная марка Cadillac — автоцентр «Мультимоторс», который до 2012 года имел в портфеле продаж эту марку, презентовал журналистам новые модели американских автомобилей. Все они собираются в Беларуси, на заводе «Юнисон».





Как отметил директор директор автоцентра «Мультимоторс» Сергей Жлобо, к автомобилям белорусской сборки нет никаких претензий:





— Мы ознакомились с теми автомобилями, которые поступают в наши шоу-румы в рамках обширной предпродажной подготовки. В первую очередь мы обращаем внимание на те моменты, операции по которым выполняются здесь, в Беларуси, на сборке. И с удовлетворением могу сказать, что ни разу ничего не пришлось исправлять.

Константин Березовик, начальник отдела продаж автоцентра «Мультимоторс», говорит о том, что и у покупателей нет негатива по поводу того, что автомобили премиум-класса собраны под Минском:





— Когда люди узнают, что сборка белорусская, то мы видим у них эмоции удивления и гордости за страну. Я за все время не услышал ни одного негативного момента, никто не отказался покупать из-за белорусской сборки. Хотя удивление встречаем все меньше, потому что сборка «Кадиллака» стала новостью в рамках Беларуси, и многие об этом уже знают из СМИ.

В декабре 2016 в Беларуси было продано 8 машин марки Cadillac, в планах концерна GM на 2017 года — реализовать порядка 100 автомобилей. «Мультимоторс» рассчитывает на чуть меньшую цифру, но все равно будет стараться выполнить этот плановый показатель.





Marketing.by попросил Константина Березовика рассказать о том, как автоцентр планирует продвигать бренд Cadillac и искать клиентов:

— В Беларуси не сто и не тысяча людей, которые могут себе позволить такой автомобиль, их гораздо больше. Это мы видим по своей работе, по интересу к автомобилям. Но где мы будем их искать, вопрос для нас пока открытый. Раньше мы играли немного на другом поле, в более массовом сегменте. И сейчас перестраиваем нашу коммуникацию с клиентами, ищем новые пути. Будем проводить мероприятия для журналистов и клиентов – раньше мы это практически не делали и это, наверное, было нашей ошибкой. Мы видим путь в активном пиаре: нужно искать свое место на белорусском рынке. Пока нам не хватает потока клиентов, и мы его активно ищем.





Также «Мультимоторс» прорабатывает ценовую политику – сегодня стоимость автомобилей Cadillac в Минске такая же, как и в России. Но в перспективе она должна стать даже несколько ниже:

— Если бы мы просто применили метод ценообразования, то машины в Беларуси стоили бы дороже, чем в России — минимум на 2% из-за разницы в ставке НДС. Поэтому мы часть затрат взяли на себя, чтобы быть конкурентоспособными с российскими салонами. Но мы работаем и над тем, чтобы белорусские клиенты получили наиболее выгодную цену. Потому что мы слышим от клиентов: если машины собраны в Беларуси, то почему они не дешевле? Дело в том, что из-за сложностей бизнес-процессов внутри GM нам приходится забирать автомобили, собранные в Беларуси, из Москвы. Также мы вынуждены платить еще и утильсбор, несмотря на то, что машины произведены в Беларуси. Сейчас мы пытаемся решить все эти моменты, и если получится, то уменьшим цену на размер этих затрат, — поделился планами Сергей Жлобо.

В то же время руководство автоцентра “Мультимоторс” не надеется, что в Беларусь поедут клиенты из России — в ближайшее время это вряд ли случится, поэтому компания будет концентрироваться на продажах на белорусском рынке.