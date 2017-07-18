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Желтое счастье ящиками: в Минске появился онлайн-сервис доставки бананов

18 Июля 2017 156 0 Digital-маркетинг
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В сети появился любопытный сервис - доставка исключительно бананов e-banana.me. По цене 1,69 руб/кг. А если вы заказываете ящик бананов - доставка бесплатно. 

Бананы согласно информации на сайте - "доставляют прямо из банановых республик", а средний размер фрукта  - 22 см, по ГОСТу. 

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Вот какой любопытный ответ от авторов проекта получил marketing.by на просьбу прокомментировать появление сервиса:

- Банан – идеальный продукт. Почти как картошка. Его едят спортсмены, бизнесмены, домохозяйки с детьми. Сажать его не надо, собирать там - сплошная польза и удовольствие. Прикинули, посчитали, спинер покрутили… и решили замутить вот такой стартап. Нашли сервис «Е-доставка», где бананы можно взять по дешевке. Быстро запилили лэндинг и разместили посты в соцсетях. Они ещё и доставляют сами – без обмана. Проверяйте. Вот готовимся к ICO. Майнить будем. Всем желтое счастье прямо в дома и офисы. Идём к успеху, жуём бананы, не вставая из кожаных кресел. Ну красота же! Что может быть лучше банана? Только банан с доставкой!

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