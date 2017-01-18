Зеленый валун за €200 тысяч стал брендом Эстонии

Эстонский Фонд развития предпринимательства (EAS) представил новый бренд Эстонии и инструкции, как надо представлять страну в мире. Разработка рекламного символа в виде зеленого валуна продолжалась полгода и стоила 200 тысяч евро.





Информацию об Эстонии для тех, кто хочет посетить страну, инвестировать в нее, учиться в Эстонии или приехать на работу можно найти на сайте estonia.ee, а о бренде – на сайте brand.estonia.ee. Там есть инструкции о том, как представлять Эстонию в мире, которыми могут пользоваться все желающие: предприниматели, организации, общественный сектор и широкая общественность.









Глава эстонской команды дизайна Алари Орав пояснил, что разработчики уделили большое внимание названию государства и связанным с ним ассоциациям. "Самое главное, что можно представить миру, это название нашего государства. Оно начинается с буквы "э", нас ассоциируют с электронной администрацией и электронной резиденцией, это важная для нас буква", – сказал Орав.

Как отметила министр предпринимательства и инфотехнологии Урве Пало, работой дизайнеров можно гордиться. "С конца февраля бренд будет доступен на трех языках, тогда можно будет задуматься и о других языках", – сказала Пало на пресс-конференции.

Обновление рекламного символа Эстонии профинансировано из средств Структурных фондов Европейского союза. Из общей стоимости проекта в 200 тысяч евро на поиск новой символики ушло 30 тысяч.

Правда, ряд экспертов в области коммуникаций на страницах онлайн-медиа усомнились в том, что зеленый валун поможет эстонским товарам и услугам обрести популярность за рубежом.



На создание предыдущего бренда — Welcome to Estonia — в 2002 году было потрачено свыше 13 млн крон, т. е. 830 000 евро.Предыдущий проект по обновлению бренда Эстонии фактически прекратился весной этого года, после чего не было ясности в вопросе о дальнейших шагах. Ранее голландец Питер Кенти предложил свою концепцию, которая нашла широкую общественную поддержку, но EAS не пожелал ею воспользоваться.