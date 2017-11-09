Запах спортсмена и джентльмена: гандбольный клуб из Бреста выпустил брендированную парфюмерную воду

БГК им. Мешкова выпустил брендированную парфюмерную воду в среднем ценовом сегменте объемом 100 мл под брендом MESHKOV.





Парфюмерная вода предназначена в первую очередь для мужчин, болеющих за команду БГК им. А.П. Мешкова и проявляющих высокую лояльность к бренду, сообщает пресс-служба клуба:

"Кроме того, парфюм смогут приобретать мужчины, для которых не столько важен бренд компании-производителя, сколько приятный аромат в сочетании с доступной ценой. Женщины также являются целевой аудиторией продукта, поскольку такой подарок идеально подходит для мужчин от прекрасной половины. Именно на женскую аудиторию рассчитан оригинальный стильный дизайн парфюма".





Лицами бренда стали Сергей Шилович, Вячеслав Шумак и Петар Джорджич. Последний оценил парфюм таким образом:

"До этого момент я ни в одном спортивном клубе не встречал собственную парфюмерную воду, хоть и выступал в немецкой бундеслиге. Приятно поражен. Что-то новое — это всегда интересно. Мне нравятся парфюмы. У меня дома находится большая коллекция. Сейчас на одну парфюмерную воду станет больше. Мне пришелся по душе запах бренда MESHKOV. Это что-то среднее между спортсменом и джентльменом. Лично я почувствовал нотки лимона, хоть могу и ошибаться. В аннотации к парфюму прочитал, что он подходит мужественным спортивным мужчинам. Я рад быть лицом такого бренда".





Парфюм предназначен в первую очередь для реализации в фан-шопе БГК им. А. П. Мешкова и в качестве оригинального подарка VIP-гостям, партнерам клуба.

"Рекламная кампания продукта является имажитивной, поскольку эмоциональность при принятии решения о покупке парфюма играет главную роль. Эффективность рекламы парфюмерных товаров измеряется именно силой эмоционального воздействия. Мы привлекли к рекламной кампании наших сильных спортсменов — Петара Джорджича, Сергея Шиловича и Вячеслава Шумака, чтобы формировать у потенциальных покупателей образ смелого, мужественного, здорового и спортивного мужчины — лидера, победителя, четко идущего к своей цели и добивающегося намеченного. Спортсмены остались в восторге от новинки. Надеемся, что парфюм придется по душе и болельщикам", — комментирует заместитель управляющего по маркетингу и коммуникациям БГК им. А. П. Мешкова Лидия Семенова.