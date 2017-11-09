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Запах спортсмена и джентльмена: гандбольный клуб из Бреста выпустил брендированную парфюмерную воду

9 Ноября 2017 68 0 PR Бизнес Брендинг Креатив Тренды
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БГК им. Мешкова выпустил брендированную парфюмерную воду в среднем ценовом сегменте объемом 100 мл под брендом MESHKOV.

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Парфюмерная вода предназначена в первую очередь для мужчин, болеющих за команду БГК им. А.П. Мешкова и проявляющих высокую лояльность к бренду, сообщает пресс-служба клуба: 

"Кроме того, парфюм смогут приобретать мужчины, для которых не столько важен бренд компании-производителя, сколько приятный аромат в сочетании с доступной ценой. Женщины также являются целевой аудиторией продукта, поскольку такой подарок идеально подходит для мужчин от прекрасной половины. Именно на женскую аудиторию рассчитан оригинальный стильный дизайн парфюма".

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Лицами бренда стали Сергей Шилович, Вячеслав Шумак и Петар Джорджич. Последний оценил парфюм таким образом:

"До этого момент я ни в одном спортивном клубе не встречал собственную парфюмерную воду, хоть и выступал в немецкой бундеслиге. Приятно поражен. Что-то новое — это всегда интересно. Мне нравятся парфюмы. У меня дома находится большая коллекция. Сейчас на одну парфюмерную воду станет больше. Мне пришелся по душе запах бренда MESHKOV. Это что-то среднее между спортсменом и джентльменом. Лично я почувствовал нотки лимона, хоть могу и ошибаться. В аннотации к парфюму прочитал, что он подходит мужественным спортивным мужчинам. Я рад быть лицом такого бренда".

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Парфюм предназначен в первую очередь для реализации в фан-шопе БГК им. А. П. Мешкова и в качестве оригинального подарка VIP-гостям, партнерам клуба.

"Рекламная кампания продукта является имажитивной, поскольку эмоциональность при принятии решения о покупке парфюма играет главную роль. Эффективность рекламы парфюмерных товаров измеряется именно силой эмоционального воздействия. Мы привлекли к рекламной кампании наших сильных спортсменов — Петара Джорджича, Сергея Шиловича и Вячеслава Шумака, чтобы формировать у потенциальных покупателей образ смелого, мужественного, здорового и спортивного мужчины — лидера, победителя, четко идущего к своей цели и добивающегося намеченного. Спортсмены остались в восторге от новинки.  Надеемся, что парфюм придется по душе и болельщикам", — комментирует заместитель управляющего по маркетингу и коммуникациям БГК им. А. П. Мешкова Лидия Семенова.

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