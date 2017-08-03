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За последний месяц больше 50% бизнесов в Instagram опубликовали Stories

3 Августа 2017 marketing.by 69 0 Исследования Компании
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2 августа Instagram Stories исполнился год. Каждый месяц Instagram использует 700 миллионов человек, из них 250 миллионов — ежедневные пользователи. Россия замыкает топ-5 стран, где Stories используют активнее всего. США, Бразилия, Индонезия и Турция занимают первый четыре места соответственно.

«Прошёл год с тех пор, как мы запустили Instagram Stories, и мы видим, что сообщество Instagram невероятно творчески подошло к этому новому формату. Более 250 миллионов человек во всём мире ежедневно используют Stories, чтобы поделиться яркими моментами своей жизни и укрепить отношения со своими друзьями на платформе. Бренды также отлично подхватили формат и научились создавать „Истории“, которые вызывают положительную реакцию у подписчиков. Только за последние 28 дней более 50% всех бизнесов в Instagram опубликовали Stories. Мы рады видеть, как бизнес-сообщество продолжает придумывать новые форматы, привлекая внимание своих нынешних и будущих покупателей», — говорит Эми Коул (Amy Cole), руководитель по маркетингу Instagram.

Среди самых популярных локаций, отмеченных в «Историях»: Джакарта (которая, похоже, влюбила в себя Павла Дурова), Сан-Паулу, Нью-Йорк, Лондон и Мадрид.

Интересно, что упоминание пользователей составляет более половины всех отметок в Stories — их используют чаще, чем хэштеги и геолокацию.

Среди топовых хэштегов — джентльменский набор #goodmorning, #work, #goodnight, #mood и #happydirthday. Популярные стикеры: геолокация, местное время, лайк и значок хэштега. Что касается масок, то пользователи любят щенков, маски для сна, зайцев, сердечки и коал.

1 364 663 130 — число бумерангов, опубликованных в Stories с ноября 2016 года.
По словам представителей Instagram, каждая пятая «История» от компаний получает личное сообщение в Direct. Главные фишки брендов в Stories:
  • Игра со временем. Компании используют «эфемерный контент», чтобы запускать ограниченные продажи или тайные акции только в Instagram.
  • Рекламные акции или конкурсы, главная цель которых — наладить диалог с подписчиками.
  • Учебные пособия и руководства, которые в равной степени вовлекают подписчиков и привлекают новых клиентов.
  • Тизеры — анонсы новостей компании.
  • Эфиры с бэкстейджей и другой эксклюзивный контент.
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