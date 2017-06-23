Юбилейная «Народная Марка» открыла прием заявок

В этом году Премия потребительского признания «Народная Марка» Беларуси отметит пятилетний юбилей. Уже в пятый раз белорусские потребители определят лидирующие бренды нашей страны, отдав голоса за свои любимые товары и услуги в средствах массовой информации.





В этом году перечень номинаций обновлен и включает широкий спектр категорий продовольственных, непродовольственных товаров и услуг массового спроса.

Народный опрос-голосование пройдет с 17 июля по 30 сентября 2017 года. Анкеты будут опубликованы на официальном сайте Премии narodnayamarka.by и в республиканской и региональной прессе. Теперь голосование станет более удобным и доступным, благодаря возможности заполнить анкету с мобильного телефона прямо на сайте Премии.





В состав Наблюдательного совета Премии войдут представители министерств, ведомств, Белорусского общества защиты потребителей, Палаты представителей Национального собрания, бизнес-сообществ.

Кульминацией Премии станет торжественная Церемония награждения победителей – концертное шоу «Народная Марка», на котором будут официально объявлены бренды и производители, сумевшие завоевать народную любовь.