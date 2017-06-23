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Юбилейная «Народная Марка» открыла прием заявок

23 Июня 2017 marketing.by 90 0 Тренды Фестивали и конкурсы
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В этом году Премия потребительского признания «Народная Марка» Беларуси отметит пятилетний юбилей. Уже в пятый раз белорусские потребители определят лидирующие бренды нашей страны, отдав голоса за свои любимые товары и услуги в средствах массовой информации.

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В этом году перечень номинаций обновлен и включает широкий спектр категорий продовольственных, непродовольственных товаров и услуг массового спроса. 

Народный опрос-голосование пройдет с 17 июля по 30 сентября 2017 года. Анкеты будут опубликованы на официальном сайте Премии narodnayamarka.by и в республиканской и региональной прессе. Теперь голосование станет более удобным и доступным, благодаря возможности заполнить анкету с мобильного телефона прямо на сайте Премии. 

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В состав Наблюдательного совета Премии войдут представители министерств, ведомств, Белорусского общества защиты потребителей, Палаты представителей Национального собрания, бизнес-сообществ.

Кульминацией Премии станет торжественная Церемония награждения победителей – концертное шоу «Народная Марка», на котором будут официально объявлены бренды и производители, сумевшие завоевать народную любовь. 



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