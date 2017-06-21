YouTube анонсировал тепловую карту для 360-градусных видео

YouTube анонсировал тепловую карту для VR и панорамных видео. Новый инструмент поможет производителям контента понять, какие элементы видео привлекают внимание зрителей, и как долго они смотрят на ту или иную область. Функция будет доступна только для видео с 1000+ просмотров.





Исследование YouTube показало, что 75% зрителей панорамных видео остаются в пределах 90°

Кроме того, YouTube начал приём заявок на участие в программе VR Creator Lab в Лос-Анджелесе. Интенсив продлится три месяца, а участники получат до 40 000 $ на развитие своих навыков производства панорамного видеоконтента.

Напомним, ранее YouTube полностью отказался от аннотаций к видео и убрал ограничения для прямых трансляций.