«Яндекс» вводит мобильные баннеры, которые запускаются в зоне видимости пользователя

Компания «Яндекс» открыла в своей рекламной сети доступ к формату анимационных баннеров Motion, которые запускаются при попадании в зону видимости пользователя, сообщает vc.ru.

Motion предназначены для использования на втором и последующих экранах в мобильных версиях сайтов. При первом контакте пользователю показываются заголовок и крупное изображение. Как только баннер становится виден целиком, запускается анимация: картинка затемняется и появляется рекламный текст.

На смартфонах с iOS версии 9 и Android версии 4.4 или выше формат работает в качестве динамического, на остальных устройствах используется статическая версия, чтобы не замедлять загрузку сайта.

Объявления Motion автоматически создаются из материалов, которые рекламодатель загружает в интерфейс «Яндекс.Директа». В компании уточнили, что компаниям не придётся создавать такие баннеры вручную.

В «Яндексе» заявили, что формат уже использовали Rambler, сайт «Эхо Москвы», Avito.ru и другие партнёры рекламной сети. Количество кликов на блоки Motion оказалось в 2-4 раза больше средних показателей в мобильном сегменте сети, при этом тесты показали, что эффективность нового формата выше, если заменить им баннеры 320 на 50 и 320 на 100 пикселей, а также блоки «Яндекс.Директа», состоящие из одного объявления, заметили в компании.