Рубрики
Вакансии Бизнес-обучение
Все рубрики

«Яндекс» вводит мобильные баннеры, которые запускаются в зоне видимости пользователя

10 Апреля 2017 173 0 Digital-маркетинг
Поделиться

Компания «Яндекс» открыла в своей рекламной сети доступ к формату анимационных баннеров Motion, которые запускаются при попадании в зону видимости пользователя, сообщает vc.ru.

Motion предназначены для использования на втором и последующих экранах в мобильных версиях сайтов. При первом контакте пользователю показываются заголовок и крупное изображение. Как только баннер становится виден целиком, запускается анимация: картинка затемняется и появляется рекламный текст.

На смартфонах с iOS версии 9 и Android версии 4.4 или выше формат работает в качестве динамического, на остальных устройствах используется статическая версия, чтобы не замедлять загрузку сайта.

Объявления Motion автоматически создаются из материалов, которые рекламодатель загружает в интерфейс «Яндекс.Директа». В компании уточнили, что компаниям не придётся создавать такие баннеры вручную.

В «Яндексе» заявили, что формат уже использовали Rambler, сайт «Эхо Москвы», Avito.ru и другие партнёры рекламной сети. Количество кликов на блоки Motion оказалось в 2-4 раза больше средних показателей в мобильном сегменте сети, при этом тесты показали, что эффективность нового формата выше, если заменить им баннеры 320 на 50 и 320 на 100 пикселей, а также блоки «Яндекс.Директа», состоящие из одного объявления, заметили в компании.

Поделиться

Вакансии

Маркетолог, продавец и PR-умелец - команда Talaka ждёт вас AIDA Pioneer: ищем лучших в команду к лучшим Компания-лидер в сфере организации Национальных выставок за рубежом ищет Главного маркетолога «БелРосБизнесМедиаКонсалт» ищет менеджера по продажам Рекламное агентство Leo Burnett Kryn объявляет конкурс на вакансию старшего копирайтера KYKY.org и минский the Village ищут менеджера по продажам и ведению рекламных проектов Студия Sette срочно ищет менеджера PR-проектов Горячие вакансии: Требуются ТВ и Digital планеры в команду аффилированного партнера международной сети Mindshare
Материалы по теме:
Белорусский рынок интернет-рекламы вырос на 22% в 2014 году
АРО объявила рейтинги рекламных агентств Беларуси по итогам 2014 года
Желание меняться: Kufar запустил рекламную кампанию с прицелом на миллениалов
Обсуждение:
Читайте также:
Прекрасные и авторитетные. 10 самых узнаваемых женщин белорусского рекламного бизнеса
Прием конкурсных работ на «Белый Квадрат» продлен до 15 апреля!
Белорусская железная дорога запустила онлайн-табло﻿ с вокзала Минск-Пассажирский
Хореограф «Ла-ла Ленда» подготовила рекламу для распродажи мебели