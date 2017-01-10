Yahoo сменит название после продажи Verizon

Также произошли изменения в составе совета директоров компании.





Компания Yahoo поменяет название после сделки с Verizon, и будет называться Altaba, пишет The Verge со ссылкой на доклад комиссии по ценным бумагам и биржам США. Предполагается, что смена названия коснется только холдинга, а не самого бренда Yahoo.

Отметим также, что оглашены изменения в составе совета директоров. Шесть его членов заявили о своем намерении покинуть свои должности. Среди них генеральный директор Yahoo Марисса Майер, а также основатель компании Дэвид Фило.

О сделке между Verizon и Yahoo стало известно в июле этого года, ее сумма должна составить $4,83 млрд. Предполагалось, что соглашение будет закрыто в первом квартале 2017 года.