Рубрики
Вакансии Бизнес-обучение
Все рубрики

Xiaomi в Беларуси планирует открыть 15 магазинов к концу 2018

31 Октября 2017 109 0 Бизнес
Поделиться

9 октября официально открылся флагманский магазин по продаже техники Xiaomi сети MI.BY в ТРЦ Galleria Minsk на 4 этаже, собрав единовременно большое количество поклонников китайского бренда. Магазин станет первым в розничной сети MI.BY. Её развитием по всей стране занимается авторизованный представитель Xiaomi в Беларуси - компания ООО «Ми Бай» при поддержке «Техники Успеха». 

DSC_3331.jpg

«Сейчас на белорусском рынке есть несколько реселлеров техники Xiaomi, однако потенциал локального рынка еще очень велик. — говорит Андрей Нежурин, директор ООО «Ми Бай», — Наше конкурентное преимущество состоит в том, что мы стали авторизованным представителем Xiaomi в Беларуси. Это значит, все новинки в первую очередь будут появляться в сети наших магазинов. При чем по хорошим ценам. Ассортимент включает в себя, как смартфоны, телевизоры и аксессуары, так и технику для умного дома. Именно в сети MI.BY вам не нужно будет оставлять заявки на товар: вся техника, представленная на полках магазина, всегда есть в наличии».

DSC_3102.jpg

На открытии флагманского магазина любой желающий мог пройти тест-драйв электросамоката, электровелосипеда или гироскутера. В викторинах посетители торгового центра выиграли множество призов: от пауэр банка и портативной акустики до очков виртуальной реальности и мобильного телефона Xiaomi Mi5. 

В планах ООО «Ми Бай» быстро развивать сеть по всей Беларуси. Уже 5 ноября MI.BY откроется и в Гомеле в ТРЦ «Мандарин Плаза». К концу 2018 года по всей стране компания рассчитывает открыть около 15 розничных точек MI.BY. В ближайшем будущем заработает интернет-магазин. 
Поделиться

Вакансии

Сеть кинотеатров Silver Screen ищет нестандартного маркетолога НОВАЯ вакансия НОВОГО копирайтера в НОВОМ креативном агентстве HN TOП-вакансия: Холдинг «Санта» приглашает на постоянную работу медиа менеджера Горячая вакансия: ЗАО "Патио" (ТМ "5 элемент") ищет SMM-специалиста Вакансия digital-copywriter открылась в агентстве Vondel Digital «АРС Коммюникейшнз» ищет аккаунт-менеджера Digital-аналитик и интернет-медиапланер требуются в агентство Vondel 4 ИЗМЕРЕНИЕ отдаст опытному project managerУ готовые проекты!
Материалы по теме:
Прекрасные и авторитетные. 10 самых узнаваемых женщин белорусского рекламного бизнеса
АРО объявила рейтинги рекламных агентств Беларуси по итогам 2014 года
Брестский мясокомбинат использовал фото из кулинарного блога без спроса
Обсуждение:
Читайте также:
Четверо беларуских дизайнеров создали стикерпак для творческих людей про «боль», клиентов и поиски вдохновения
Как компании отработали Хеллоуин: примеры ситуативного маркетинга в Ночь Всех Святых
В Байнете запустился он-лайн генератор логотипов
Герои мультфильма от МЧС появились на сырках