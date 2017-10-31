Xiaomi в Беларуси планирует открыть 15 магазинов к концу 2018

9 октября официально открылся флагманский магазин по продаже техники Xiaomi сети MI.BY в ТРЦ Galleria Minsk на 4 этаже, собрав единовременно большое количество поклонников китайского бренда. Магазин станет первым в розничной сети MI.BY. Её развитием по всей стране занимается авторизованный представитель Xiaomi в Беларуси - компания ООО «Ми Бай» при поддержке «Техники Успеха».







«Сейчас на белорусском рынке есть несколько реселлеров техники Xiaomi, однако потенциал локального рынка еще очень велик. — говорит Андрей Нежурин, директор ООО «Ми Бай», — Наше конкурентное преимущество состоит в том, что мы стали авторизованным представителем Xiaomi в Беларуси. Это значит, все новинки в первую очередь будут появляться в сети наших магазинов. При чем по хорошим ценам. Ассортимент включает в себя, как смартфоны, телевизоры и аксессуары, так и технику для умного дома. Именно в сети MI.BY вам не нужно будет оставлять заявки на товар: вся техника, представленная на полках магазина, всегда есть в наличии».На открытии флагманского магазина любой желающий мог пройти тест-драйв электросамоката, электровелосипеда или гироскутера. В викторинах посетители торгового центра выиграли множество призов: от пауэр банка и портативной акустики до очков виртуальной реальности и мобильного телефона Xiaomi Mi5.В планах ООО «Ми Бай» быстро развивать сеть по всей Беларуси. Уже 5 ноября MI.BY откроется и в Гомеле в ТРЦ «Мандарин Плаза». К концу 2018 года по всей стране компания рассчитывает открыть около 15 розничных точек MI.BY. В ближайшем будущем заработает интернет-магазин.