Wargaming и Burger King объединились, чтобы выпустить квадратный бургер

Поклонники игры World of Tanks в Беларуси смогут попробовать новый танкобургер — квадратной формы. Он поступает в продажу в сети BURGER KING®.

С целью исследовать новые формы Wargaming и Burger King решились на свой культурно-кулинарный опыт: в прошлый раз эксприментировали с цветом бургера, а в этот раз — с его формой. Начиная с сегодняшнего дня попробовать танкобургер новой квадратной формы могут все белорусские поклонники World of Tanks.







По традиции «съедобный танк» не только утоляет голод, но и пополняет игровые запасы танкиста.

Каждый покупатель танкобургера получает чек, в котором находятся:

1. Инвайт-код для World of Tanks на 7 дней премиум-аккаунта.

2. Инвайт-код для World of Warships на премиум-крейсер «Диана» и 3 миллиона кредитов.

3. Один из шести вариантов бонус-кода для World of Tanks с особыми призами:

· один день премиум-аккаунта;

· 250 золота;

· личный резерв +100% к боевому опыту (1 час);

· личный резерв +300% к свободному опыту (2 часа);

· 30 дней премиум-аккаунта;

· приз для самых удачливых: танк «Объект 252У Защитник» со слотом и обученным на 100% экипажем!

Бонус-коды распределяются в случайном порядке, а их содержимое станет известно только после активации.

Напомним, что первый танкобургер в Беларуси, как результат сотрудничества игровой компании и сети ресторанов фаст-фуда, появился в черном цвете в 2016 году.



