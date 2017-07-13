Wargaming и Burger King объединились, чтобы выпустить квадратный бургер

Поклонники игры World of Tanks в Беларуси смогут попробовать новый танкобургер — квадратной формы. Он поступает в продажу в сети BURGER KING®.
С целью исследовать новые формы Wargaming и Burger King решились на свой культурно-кулинарный опыт: в прошлый раз эксприментировали с цветом бургера, а в этот раз — с его формой. Начиная с сегодняшнего дня попробовать танкобургер новой квадратной формы могут все белорусские поклонники World of Tanks.
По традиции «съедобный танк» не только утоляет голод, но и пополняет игровые запасы танкиста.
Каждый покупатель танкобургера получает чек, в котором находятся:
1. Инвайт-код для World of Tanks на 7 дней премиум-аккаунта.
2. Инвайт-код для World of Warships на премиум-крейсер «Диана» и 3 миллиона кредитов.
3. Один из шести вариантов бонус-кода для World of Tanks с особыми призами:
· один день премиум-аккаунта;
· 250 золота;
· личный резерв +100% к боевому опыту (1 час);
· личный резерв +300% к свободному опыту (2 часа);
· 30 дней премиум-аккаунта;
· приз для самых удачливых: танк «Объект 252У Защитник» со слотом и обученным на 100% экипажем!
Бонус-коды распределяются в случайном порядке, а их содержимое станет известно только после активации.
Напомним, что первый танкобургер в Беларуси, как результат сотрудничества игровой компании и сети ресторанов фаст-фуда, появился в черном цвете в 2016 году.