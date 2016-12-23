Завершился очередной курс обучения и повышения квалификации специалистов в области интернет медиапланирования от первого сейл-хауза Беларуси WebExpert. Слушателями этого курса были менеджеры, маркетологи и специалисты рекламных агентств «ЭСЭМДЖИ», «Белмедиабаинг», «Медиахауз», «МассМедиа Сервис» и др., а так же ведущие специалисты и маркетологи со стороны рекламодателей.







В программу обучения входило: изучение белорусской интернет-аудитории и структуры рынка интернет-рекламы, планирование рекламных кампаний в интернет, работа с данными панели Gemius Explorer, составление медиапланов, пост анализ рекламных кампаний и многое другое. В рамках обучения проходили как теоретические, так и практические занятия.



Для слушателей курсов были организованы обучающие занятия по работе с сервисом таргетированной рекламы myTarget, спикером которых выступила Марина Маринич (Веб Эксперт), а так же по контекстной рекламе Яндекс и Google. Кроме того, уделялось внимание и растущим быстрыми темпами сегментам интернет-рекламы, таким как мобильная и видеореклама. Эти темы освещали Наталья Синькевич (Веб Эксперт) и Кирилл Лащенко (Digital Sail) .



На протяжении всего обучения курс практического медиапланирования проводил Владимир Семутник, digital-директор группы агентств Salmon Media Group. По окончании курса каждый слушатель должен был спланировать рекламную кампанию по заданным параметрам и защитить свой медиа-план.



Михаил Дорошевич показал социально-демографические характеристики белорусской интернет-аудитории по данным панели gemiusAudience и провел ряд практических занятий по работе с панелью Gemius Explorer.



Директор сейлз-хауса "Веб Эксперт", Наталья Синькевич: "В первую очередь наша цель – подготовка квалифицированных специалистов, которые с помощью полученных знаний, новейших инструментов и технологий смогут успешно решать задачи стратегического и эффективного планирования рекламных кампаний в интернете. Я хочу поблагодарить всех ребят, кто поддерживает наш проект и принимает в нём активное участие".



Доля интернета в рекламных бюджетах растёт с каждым годом, квалифицированные маркетологи и интернет-медиапланеры сегодня на рынке труда очень востребованы, т.к. специалистов в данной области по-прежнему не хватает. Именно поэтому "Веб Эксперт" продолжает образовательную миссию и готовит кадры для digital-рынка.



Следующий набор на курсы планируется проводить в марте 2017 года на период обучения апрель-май.