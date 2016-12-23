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Вы﻿пускники курса «Медиапланирование в интернете» получили сертификаты от WebExpert

23 Декабря 2016 10 0 Образование Обучение
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Завершился очередной курс обучения и повышения квалификации специалистов в области интернет медиапланирования от первого сейл-хауза Беларуси WebExpert. Слушателями этого курса были менеджеры, маркетологи и специалисты рекламных агентств     «ЭСЭМДЖИ», «Белмедиабаинг», «Медиахауз», «МассМедиа Сервис» и др., а так же ведущие специалисты и маркетологи со стороны рекламодателей. 

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В программу обучения входило: изучение белорусской интернет-аудитории и структуры рынка интернет-рекламы, планирование рекламных кампаний в интернет, работа с  данными панели Gemius Explorer, составление медиапланов,  пост анализ рекламных кампаний и многое другое. В рамках обучения проходили как теоретические, так  и практические занятия. 

Для слушателей  курсов были организованы обучающие занятия по работе с сервисом таргетированной рекламы myTarget, спикером которых выступила Марина Маринич (Веб Эксперт), а так же по  контекстной рекламе Яндекс и Google. Кроме того, уделялось внимание и растущим быстрыми темпами сегментам интернет-рекламы, таким как мобильная и видеореклама. Эти темы освещали Наталья Синькевич (Веб Эксперт) и Кирилл Лащенко (Digital Sail)  .

На протяжении всего обучения курс практического медиапланирования проводил Владимир Семутник, digital-директор группы агентств Salmon Media Group.  По окончании курса каждый слушатель должен был спланировать рекламную кампанию по заданным параметрам и защитить свой медиа-план.

Михаил Дорошевич показал социально-демографические характеристики белорусской интернет-аудитории по данным панели gemiusAudience и провел ряд практических занятий по работе с  панелью Gemius Explorer.

Директор сейлз-хауса "Веб Эксперт", Наталья Синькевич: "В первую очередь наша цель  – подготовка квалифицированных специалистов, которые с помощью полученных знаний,  новейших инструментов и технологий смогут успешно решать задачи стратегического и эффективного планирования рекламных кампаний в интернете.  Я хочу поблагодарить всех ребят, кто поддерживает наш проект и принимает в нём активное участие".

Доля интернета в рекламных бюджетах растёт с каждым годом, квалифицированные маркетологи и интернет-медиапланеры сегодня на рынке труда очень востребованы, т.к. специалистов в данной области по-прежнему не хватает. Именно поэтому "Веб Эксперт" продолжает  образовательную  миссию и готовит кадры для digital-рынка.

Следующий набор на курсы планируется проводить  в марте 2017 года на период обучения апрель-май.

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