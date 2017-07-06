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Второй флайт рекламной кампании Barista: как беларусы выбрали «Вкус 2017»

6 Июля 2017 marketing.by 152 0 Компании Креатив
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Два месяца назад Barista запустил проект «Вкус 2017», о старте которого мы рассказывали вам в нашем майском материале. Шоу «Вкус 2017» и последующий выпуск нового продукта стал вторым и заключительным этапом рекламной кампании Barista.

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30 июня в праймтайме ОНТ беларусы определяли, в какой пропорции из трех вкусов будет создан новый купаж кофе. Шоу «Вкус 2017» в формате branded content: дебаты, обращения к избирателям, Q&A сессия с вопросами из народа и настоящий перфоманс от трех кандидатов – большую часть программы организаторы сохраняли в секрете до самого шоу.

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Среди приглашенных звёзд были заявлены Александр Глеб, Егор Хрусталев, Дмитрий Сайков и Сергей Кухто – по совместительству группы поддержки кандидатов.

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К слову, зрительское голосование на vkus2017.by продолжалось и во время самого шоу. Финалом стало объявление идеального по мнению избирателей сочетания: 38% Вдохновения, 36% Бодрости и 26% Концентрации.

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Результаты предвыборной кампании «Вкуса 2017» действительно впечатляют. 27 городов, более 230 000 голосов, 162 кг разыгранного кофе, около 7000 км маршрута кофетрака – и это далеко не полная статистика проекта Barista, который впервые заставил жителей Беларуси задуматься, какого состояния им не хватает больше всего. 

  

Barista «Вкус 2017» уже поступил в продажу и сейчас активно поддерживается средствами наружной рекламы.

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