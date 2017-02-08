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«Вторая страна после Америки». Беларусь приняла участие в сатирическом флешмобе

8 Февраля 2017 marketing.by 51 0 Байнет Дизайн Креатив
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Лозунг Дональда Трампа «Америка – первая!» вызвал обсуждение во всем мире, и практически сразу после его речи начали появляться сатирические ролики претендентов на звание «второй страны после Америки».

Первыми были голландцы, и их версия завоевала огромную популярность. После чего создание видео с шуточным обоснованием права называться «второй страной» превратилось в флешмоб.

Сейчас уже есть фильмы многих европейских стран, в том числе Германии, Португалии, Болгарии, Швейцарии, Дании, Франции и других, «заявка» от острова Мадейра, от Австралии, Израиля, Ирана, Марокко и даже от имени планеты Марс.


Сначала акция была задумана для стран ЕС, но теперь вирусный флешмоб захватывает все новые территории – ролики создают уже не только отдельные страны, но и районы и области стран, например, есть видео нескольких немецких земель.

Посмотреть все ролики можно на страницах флешмоба в Facebook и Twitter.



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