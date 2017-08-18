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Впервые крупнейший пивоваренный завод Беларуси объединился с крафтовой пивоварней и выпустил совместное пиво

18 Августа 2017 49 0 Бизнес Нестандарт
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Пивоваренный завод «Крыніца» и столичный ресторан-пивоварня «Друзья» выпустили совместный сорт — охмелённое пшеничное пиво «Пивная карта. Carte Blanche». Это первый подобный опыт в пивоваренной отрасли Беларуси, где до этого производители выпускали лишь нишевые сорта категории "крафти". Примечательно, что инициатором коллаборации стал государственный завод, а не частные предприятия.  

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— Опыт сотрудничества с крафтовой пивоварней стал, безусловно, стоящим и полезным для обеих сторон, а результат нашей коллаборации, уверен, порадует даже привередливых ценителей пива. К тому же мы продолжаем показывать, что не боимся экспериментов и дальше будем радовать потребителей интересными новинками, — отметил генеральный директор завода «Крыніца» Александр Кижук.

Пиво сварено из двух сортов немецкого солода с добавлением американского ароматного хмеля Mosaic. Carte Blanche содержит 4,7% алкоголя и выделяется ярким хмелевым ароматом с оттенками тропических фруктов и луговых цветов. Сорт пополнил линейку "Пивная карта". 

Новинка выпущена в двух версиях: первая, приготовленная в «Друзьях», уже поступила в продажу в ресторане в розлив, бутылочная версия, сваренная на заводе «Крыніца», появится на полках магазинов в начале сентября.

К слову, одна из предпосылок возникновения тренда коллабораций – нежелание части компаний участвовать в агрессивной борьбе за покупателя, выбирая вместо этого иной путь: совместные проекты, ограниченные серии гибридных сортов и как следствие – рекламу всех пивоварен, задействованных в процессе. Как правило, коллаборации происходят между крафтовыми пивоварнями. Крупные же заводы заключают такие партнерства ради попадания в тренд "крафта".

В последние годы на Западе наметилось еще одно направление: сотрудничество не только между пивоварами, но и между пивзаводами и производителями сидра, медовухи, известными шеф-поварами, рок-группами, спортивными командами, модельерами – даже телешоу и сериалами, как в случае с серией Game of Thrones от пивоварни Ommegang. 



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