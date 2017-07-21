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Возвращаемся к истокам? Белорусы стали чаще покупать в интернете сельхозтовары

21 Июля 2017 marketing.by 100 0 Исследования Компании
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Маркетплейс Deal.by изучил, какие товары пользовались любовью белорусов на торговой площадке в первом полугодии этого года, и пришел к интересным выводам.

Больше всего увеличились продажи сельхозпродукции, техники и оборудования. За шесть месяцев этого года белорусы купили на 20% больше таких товаров, чем за тот же период прошлого года.

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Фото: БелТА

Также наши соотечественники стали больше покупать в интернете подарков, товаров для хобби и книг, и электрооборудования: их продажи выросли на 19% и 15% соответственно.

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Однако больше всего заказов пришлось на товары для дома и сада. Чаще всего в этой категории белорусы покупали шапочки для душа (!), теплицы и комплектующие к ним: за полгода они оформили 2,183 заказа на шапочки для душа (при этом заказ не равняется фактическому количеству товара, в одном заказе может быть как одна, так и несколько шапочек) и 1,132 заказа на теплицы и комплектующих к ним. На втором и третьем месте – техника, электроника и товары для детей. Чаще других товаров пользователи покупали здесь смартфоны (2,424 заказа) и конструкторы (1,686 заказов).

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Наши соотечественники активно покупают в интернете одежду, обувь и аксессуары, и товары для красоты и здоровья. В первом полугодии самыми популярными товарами в этих категориях стали повседневные кеды и кроссовки (1,604 заказа), и женская парфюмерия (1,112 заказов).

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Всего за полгода белорусы сделали на Deal.by больше 253,000 заказов на сумму более 34,2 млн рублей, что на 20% больше, чем за первую половину прошлого года. В среднем за раз покупатели оставляли в интернет-магазинах на портале 147 рублей.

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