Volkswagen стал автомобильным партнёром чемпионата Европы по футболу UEFA EURO 2020

Договор действует четыре года, вступает в силу в 2018 году и охватывает все матчи сборных Кубка UEFA.

С 2018 года марка Volkswagen станет новым партнёром UEFA (Союза европейских футбольных ассоциаций), продолжив свои давние взаимоотношения с футболом. В рамках договора, заключённого на четыре года, компания также будет сопровождать Чемпионат Европы по футболу UEFA 2020™, который по случаю своего 60-летнего юбилея впервые будет проходить в 13 странах.

Участие в самом популярном в мире виде спорта станет коммуникационной платформой для выхода на рынок Volkswagen I.D. – автомобиля, который с 2020 года станет флагманом новой линейки электромобилей Volkswagen.



Марка Volkswagen тесно связана с европейским футболом. Помимо сотрудничества с национальными футбольными ассоциациями Франции (FFF) и Швейцарии (ASF/SFV), с 2019 года и Немецкий футбольный союз (DFB) будет ездить на автомобилях Volkswagen.



Помимо UEFA EURO 2020™, Volkswagen будет сотрудничать и с другими крупными чемпионатами по футболу. Партнёрство с UEFA включает в себя также Чемпионат Европы по футболу среди женщин, Чемпионаты Европы среди юниоров, Чемпионат Европы по мини-футболу и финальные матчи новой Лиги наций UEFA, которые впервые пройдут в 2019 году. Кроме того, согласно договору, который охватывает более 500 матчей, Volkswagen сможет воспользоваться партнерскими правами и на отборочных матчах UEFA EURO 2020™.