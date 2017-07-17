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Внимание, тендер! One Smart Star в поисках рекламного агентства

17 Июля 2017 70 0 Тендеры
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Компания по предоставлению сервиса номеров со звездочкой One Smart Star объявляет конкурс среди рекламных агентств на разработку креативной концепции рекламной кампании в соответствии со стратегией компании.

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Для участия в конкурсе необходимо прислать заявку до 20 июля 2017 года по электронной почте на адрес: Darya.Zakharenkava@ossn.by.

В заявке необходимо будет указать:

1.       Название компании

2.       Ссылка на проекты

3.       Состав команды, которая будет работать над проектом

4.       Ссылка на портфолио проектов по разработке рекламной кампании

После этого агентствам будет выслано задание.

Предварительно ознакомиться с сервисом можно на сайтах:

По всем вопросам обращайтесь, пожалуйста, к менеджеру по маркетингу Дарье Захаренковой по электронной почте Darya.Zakharenkava@ossn.by или телефону +375 (29) 129-39-09

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