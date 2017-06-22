Вместо тысячи контактов: в Беларуси появился новый маркетинговый инструмент — короткий номер со звездочкой

Сервис коротких номеров со звездочкой от компании One Smart Star заработал в Минске. Теперь белорусские компании могут оформить единый короткий номер вида *ХХХХ, под которым можно объединить все контакты – телефоны, сайт, социальные сети, электронную почту и т.д.



Marketing.by побывал на презентации сервиса, чтобы разобраться, как его могут использовать различные бизнесы.



Генеральный директор One Smart Star Беларусь Татьяна Лёвочкина рассказала, что есть два основных варианта использования коротких номеров – мобильные звонки и интернет.

В первом варианте пользователь набирает на смартфоне номер со звездочкой, нажимает кнопку вызова и звонок попадает в компанию, которой принадлежит короткий номер.

Во втором варианте, если у пользователя на смартфоне установлено приложение Star Phone, то после набора номера он видит на экране визуальную-страницу меню, где можно взаимодействовать с компанией – написать, позвонить, зайти на сайт или социальные сети, оставить отзыв и т.д.

За использование короткого номера компании платят абонентскую плату, звонок на этот номер для их клиентов также платный – от 5 до 9 копеек за минуту.

Хеми Тсубари, соучредитель и генеральный директор компании One Smart Star, отметил, что короткие номера со звездочкой в других странах мира используется не только в бизнесе.





Например, в Грузии можно вместо адреса на конверте указать короткий номер и почта сможет обработать это письмо. Также короткие номера могут использоваться для помощи туристам в ориентации по незнакомому городу, социальными проектами, службами экстренной помощи и т.д.

После презентации Marketing.by пообщался с Татьяной Лёвочкиной, генеральным директором One Smart Star Беларусь:





— Сколько комбинаций номеров можно подключить в Беларуси?

— Мы можем подключить любой четырехзначный номер: *9999 – это последний номер в пуле, который мы можем подключить.

В других странах мои коллеги запускают номера формата *XXX и *XXXXX, потому что рынок этого требует. Наш рынок не очень большой, я вижу, что четырех знаков хватит, чтобы закрыть все запросы юридических лиц. Но если вдруг случится ситуация, что будет не хватать, то нам ничего не мешает взять дополнительный массив.

— Сколько контрактов планируете заключить до конца года?

— Если у нас будет 1000 клиентов, которые приобретут себе номер – это будет очень хорошо. До конца года хорошо если мы наберем 300 номеров. Наша основная задача сейчас объяснить рынку, что есть такой инструмент.

— Если, например, одна служба такси оформит у вас короткий номер со звездочкой не только на свой традиционный номер, но и на номера конкурентов — так можно?

— Если эта служба такси придет первая, а другие службы не обратятся и не посчитают это нужным для себя, то почему нет. Номер получает так компания, которая изъявила желание. Поэтому нужно спешить — количество красивых номеров ограничено.

— У мобильного приложения порядка 10 тысяч установок, и это на весь мир. Почему там мало?

— Это цифра установок через маркеты, но есть еще предустановленные на телефон приложения по договоренности с вендорами.

Второй момент: приложение новое, оно было опубликовано только в конце прошлого года и должно было пройти обкатку перед тем, как мы его начнем популяризировать.

— Как считаете, не будут ли компании опасаться вкладывать средства в раскрутку купленного номера со звездочкой? Вдруг потом они решат отказаться от ваших услуг, или ваш сервис уйдет с рынка — и бизнесы могут потерять канал коммуникации с клиентами...

— У нас очень серьезные планы работы на рынке, и сервис работает в более чем 70 странах. Мы в Беларуси уже несколько лет, и они нам понадобились, чтобы наладить инфраструктуру, заключить договоры со всеми мобильными операторами.

Зачем компаниям отказываться от короткого номера, если он будет приносить дополнительных клиентов? По статистике из других стран в среднем количество обращений благодаря короткому номеру со звездочкой увеличивается на 20%.

— Может ли компания платить вашему сервису эти 5-9 копеек за минуты, чтобы для их клиентов все звонки были бесплатными?

— Такой вариант возможен. Если будут желающие, то мы будем договариваться с мобильными операторами и решать этот вопрос.

— Будут ли скидки для НГО и социальных проектов, которые захотят использоваться ваш сервис?

— У нас есть возможность предоставлять льготные условия, потому что понимаем важность социальных проектов. Одним из первых клиентов у нас будет ГАИ, для которых мы будем готовить меню в приложении, через которое можно будет сообщить о проблемах на дорогах и другую информацию. Мы пойдем таким проектам навстречу.