Влогерша показала ужасы таргетированной рекламы в трейлере хоррор-фильма

YouTube-блогер Лилли Сингх опубликовала ролик о таргетированной рекламе, оформленный в стилистике хоррор-фильма. В видео героиня Сингх постоянно видит объявления, связанные с её беседами или окружающей обстановкой.





Например, она говорит по телефону о планах поехать на Гавайи и сразу после этого видит объявление с дешёвыми путёвками. «Вы когда-нибудь чувствовали, что кто-то следит за вами? Кто-то, кто знает вас даже слишком хорошо? Отслеживает каждый ваш шаг — всё время, где бы вы ни были?» — говорит Сингх.

В итоге героиня приходит к выводу, что все объявления формируются с помощью алгоритма, однако близкие рекомендуют ей обратиться к врачу. После этого она видит объявление в Instagram с предложением найти психотерапевта.

На канал Сингх под названием IISuperwomanII подписано 12 млн человек. В 2017 году она возглавила список наиболее известных лидеров мнений в сфере развлечений, составленный журналом Forbes.