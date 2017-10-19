Влогер Юля Годунова и модель Елизавета Мартынчик стали посланниками Calzedonia в Беларуси

Первые бутики Calzedonia и Intimissimi открылись в Минске в ТРЦ Galleria Minsk. На открытии собрались беларуские актрисы, телеведущие и модели, среди которых и популярная видеоблогер Юля Годунова, а также модель Vogue Елизавета Мартынчик.

Marketing.by расспросил о планах продвижения у представителя брендов Calzedonia Group в Беларуси Дарьи Кабковой, директора и учредителя компании “КЛБ Инвестмент”:





— Почему выход на белорусский рынок происходит именно сейчас?

— Мы долго присматривались к рынку в Беларуси, оценивали возможные риски, а также искали подходящие площадки. За последние несколько лет в Минске открылись несколько торговых центров, которые соответствуют требованиям Calzedonia Group, и это стало для нас решающим. 14 октября мы начали работу в самом центре Минска - в Galleria Minsk. В следующие 3-5 лет планируем открыть не менее 25 магазинов по всей стране. Бутики появятся не только в столице, но в последствии и в областных городах. Также, мы посмотрим, как отреагирует белорусский рынок на Calzedonia и Intimissimi, а уже следующим шагом может стать появление таких брендов как Tezenis и даже Falсoneri.

—Какие инструменты и каналы продвижения магазинов будут задействованы в Беларуси? Какие из них будут являться основными?

— Мы только стартуем в Беларуси, и сложно сказать, какие каналы станут основными. Пока мы присматриваемся к беларускому рынку, оцениваем его потребности.

Мы планируем подключить социальные сети, проводить регулярные рекламные акции, предлагать скидки. Так, в прошлые выходные за покупку в Calzedonia от 25 рублей мы дарили колготки, за покупку в Intimissimi от 110 рублей — парфюм. И это только начало.







— Будут ли рекламные материалы локализовываться специально для белорусского рынка?

— Да, конечно. И первым серьезным шагом станет сотрудничество с беларускими блогерами, которые являются лицом своего поколения и могут наиболее ярко отразить концепцию брендов, рассчитанных на самую широкую аудиторию. Клиенты Calzedonia и Intimissimi — это мужчины и женщины разного возраста и достатка, которых объединяет желание выглядеть стильно 24 часа в сутки. Кроме этого, у Calzedonia есть линейка для детей и подростков, и это тоже будет интересно самой разной аудитории.



— Будут ли в Беларуси местные амбассадоры брендов?

— Конечно, мы хотим, чтобы наш бренд ассоциировался не только с голливудскими звездами, такими как Джулия Робертс или Ирина Шейк, в каждой стране мы ищем своих представителей. Уже сейчас мы сотрудничаем с Юлей Годуновой — девушкой, у которой в социальных сетях более 1,2 млн подписчиков, а также Елизаветой Мартынчик — белорусской моделью и блогером, которая недавно засветилась на обложке итальянского Vogue.





Этих девушек мы не можем назвать амбассадорами бренда, но его посланниками или последователями — почему нет? Такие новые герои нам интересны своей естественной красотой и открытостью.



