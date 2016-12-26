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«ВКонтакте» запустит аналог «Историй» из Instagram до конца 2016 года

26 Декабря 2016 vc.ru 77 0 Digital-маркетинг Технологии
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«ВКонтакте» до конца 2016 года запустит возможность публикации самоуничтожающихся сообщений, которая будет похожа на «Истории» (Stories) в Instagram. Об этом vc.ru сообщил iOS-разработчик Леонтий Ишимов и подтвердил человек, знакомый с планами компании.

Сервис от «ВКонтакте» сильно похож на «Истории» — в нём можно будет выкладывать фото и видео, которые автоматически удаляются через 24 часа после публикации. Пользователи смогут использовать фильтры, надписи, а также стикеры, которые уже есть в соцсети.

Раздел с самоуничтожающимися сообщениями будет расположен над новостной лентой в приложениях пользователей. По словам близкого к компании собеседника vc.ru, официально сервис будет запущен перед новогодними праздниками.

Ишимов добавил, что функция с аналогом «Историй» уже добавлена в приложение «ВКонтакте» для iOS версии 2.11.

Instagram запустил сервис «Истории» в августе 2016 года, эта функция стала аналогом одноимённого раздела в мессенджере Snapchat. В декабре 2016 года «Истории» появились в Facebook Messenger.

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