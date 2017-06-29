«ВКонтакте» запускает биржу видеороликов

«ВКонтакте» объявила о запуске библиотеки легального контента, на котором смогут заработать администраторы сообществ в соцсети. Проект будет работать на основе видеоплатформы Pladform, пишут «Известия».







На сайте Pladform будет расположен каталог легальных видеороликов, которые можно публиковать в сообществах. При просмотре этих роликов пользователи увидят рекламу, часть доходов от которой получат администраторы группы.

«ВКонтакте» не раскрывает схему разделения рекламной выручки между всеми участниками проекта. Выплаты будут производиться ежемесячно. Чтобы получить доступ к каталогу, владельцам сообществ нужно будет зарегистрироваться на сайте Pladform.

В Pladform добавили, что в будущем администраторы сообществ смогут вырезать для публикации части роликов из библиотеки и публиковать нужные фрагменты. Также компания хочет запустить систему рекомендации контента для сообществ.

О планах запустить систему для заработка администраторов сообществ на легальном видео говорил ещё в 2015 году Борис Добродеев, который занимал на тот момент пост гендиректора соцсети. «"ВКонтакте" за всех администраторов сообществ сделает работу по легализации видео, его монетизации и разметке по интересам. Остается лишь грамотно его преподнести», — объяснял он.

Осенью 2015 года администраторы крупных сообществ получиливозможность зарабатывать на рекламе роликов, которые они загружают самостоятельно. Для этого им нужно подключить видео к системе Pladform — после прохождения модерации в плеере с роликом появляется реклама.