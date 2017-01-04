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"Вконтакте" отказалась рекламировать "Карту насилия"

4 Января 2017 28 0 Байнет Рекламные кампании Социальная реклама
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Социальная сеть "Вконтакте" отказала в платной рекламе ресурсу "Карта насилия". Интерактивная карта гендерного насилия в отношении женщин, в том числе, насилия в семье, в Беларуси, была создана общественным объединением "Радислава". Целью карты является сделать проблему насилия над женщинами в Беларуси видимой.

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"Поскольку объект рекламирования связан с трагическими событиями, ввиду специфики нашей площадки, а также во избежание недовольства наших пользователей мы не допускаем к показам рекламу подобных ресурсов", – ответили активистам представители социальной сети.

– Это мнение полностью отражает те процессы, которые происходят во всем обществе. Проблема насилия замалчивается, она неудобная, об этом хочется молчать. В странах, где декларируется гендерное равенство, пострадавшие боятся или не знают, куда можно обратиться за помощью, агрессоры остаются безнаказанными. А государство сомневается, что эта проблема актуальна, иначе давно было бы уже принято решение принять специализированный Закон о предотвращении домашнего насилия и в России, и в Беларуси, – уверена председатель правления ОО "Радислава" Ольга Горбунова. 

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Любая пострадавшая женщина может написать свою историю и отметить на карте. Личную информацию, в том числе и IP-адрес, обещают никак не собирать и не архивировать – гарантируется полная анонимность и конфиденциальность.

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На данный момент сайт и карта работают в тестовом режиме, а также доступна версия только под компьютер. На ресурсе также размещают информацию о том, как защитить себя, и подсказывают, где можно получить психологическую и юридическую помощь.

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В организации отмечают, что так же, как и милиция, заинтересованы в том, чтобы преступников привлекали к ответственности, но считают, что существующая система защиты пострадавших неэффективна. По словам председательницы правления ОО "Радислава" Ольги Горбуновой, белорусская милиция уже обратила внимание на первые истории, которые разместили женщины. По некоторым случаям уже начаты проверки. Кроме того, стали поступать истории из России, Украины, Грузии и Казахстана.

Для продвижения "Карты насилия" была разработана серия баннеров:

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ПОСТРАДАВШИЕ ОТ ПАРТНЕРСКОГО НАСИЛИЯ МОГУТ ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ НА:

Общенациональную горячую линию для пострадавших от домашнего насилия (ежедневно с 8.00 до 20.00 без выходных и праздничных дней) — 8-801-100-8-801

Звонок на линию бесплатный со стационарного телефона по всей территории Беларуси.

Телефон экстренной помощи для размещения в Убежище для женщин и детей, пострадавших от насилия (а также консультации по ситуации) — +375 (29) 610-83-55 (круглосуточно)

Данные исследования по оценке ситуации в области домашнего насилия в Республике Беларусь (проведено ИЧУП "Новак" для Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в Беларуси в 2014 году) показали, что национальная статистика ничем не отличается от международной и местами подтверждает ее — каждая третья женщина в стране страдает от физического насилия в семье, из них только 29, 2% женщин пробуют обратиться за помощью. Только лишь за статью 9.1 КоАП часть 2 за нанесение побоев, не повлекших причинения телесных повреждений, умышленное причинение боли, физических или психических страданий, совершенные в отношении близкого родственника либо члена семьи в 2015 году привлечено 25.676 правонарушителей. Большинство бытовых преступлений в Беларуси совершается мужчинами, а их жертвами, как правило, становятся женщины (79,2%). В Беларуси 77% женщин  в течение жизни станут пострадавшими от одной или нескольких форм партнерского насилия: физическое, сексуальное, психологическое и экономическое. Каждое четвертое женское самоубийство в Беларуси —  следствие насилия в семье.

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