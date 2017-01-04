«ВКонтакте» назвала самые упоминаемые события и людей в 2016 году

«ВКонтакте» посчитала, каких людей, события и явления чаще всего обсуждали в публичных записях и комментариях пользователи соцсети в 2016 году.

Персоной года стал президент РФ Владимир Путин. Его упомянули более 7, 6 млн раз. Далее расположились Баста (более 3,7 млн упоминаний), певец Сергей Шнуров (более 2,5 млн), футболист Лионель Месси (более 2,4 млн), президент Украины Петр Порошенко (более 1,7 млн), футболист Криштиану Роналду (более 1,7 млн).

Самым популярным событием года стал конфликт в Сирии (более 2,8 млн упоминаний), Олимпиада в Рио (более 2,4 млн), игра «Pokemon GO» (более 2,1 млн), кинопремия «Оскар» (более 1,9 млн), фильм «Отряд Самоубийц» (более 1,3 млн).

Добавим, что слово война было упомянуто 14 193 000 раз, любовь – 45 931 000 раз.





