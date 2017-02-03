Viber запустил исчезающие сообщения

В Viber 6.6 для iOS станут доступны исчезающие сообщения: они автоматически удаляются спустя заданное время после просмотра.





Кроме того, пользователи смогут отправлять медиафайлы без сжатия и потери качества, просматривать содержимое чата не только в самом приложении, но и в интерактивных уведомлениях iOS 10. Также собеседники смогут отправлять короткие видео. Для создания видеосообщения продолжительностью до 30 секунд, нужно нажать и удерживать кнопку записи, а для отправки — отпустить её. Владельцы устройств под управлением Android, в свою очередь, тоже смогут отправлять исчезающие сообщения и короткие видео, а также — «очистить чат», моментально удалив все сообщения в нем, при этом сохранив сам диалог. Еще одно новшество Viber 6.6 состоит в том, что информация о пропущенных звонках будет доступна в формате коротких уведомлений непосредственно в окне чата. В обновленной версии реализован усовершенствованный алгоритм подтверждения телефонного номера и доступен поиск информации внутри чата и по списку контактов. Наконец, пользователи смогут приглашать собеседников к звонкам в Viber Out в обмен на бесплатные минуты разговора.

