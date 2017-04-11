Viber начал показывать рекламу после звонков и запустил аудиостикеры для продвижения брендов

Разработчики Viber запустили новые рекламные форматы для продвижения брендов через мессенджер.





Теперь рекламодатели могут продвигать продукты с помощью рекламы после звонка между пользователями, объявлений в магазине стикеров, рекламы в десктоп-версии мессенджера, а также с помощью кликабельных стикеров и стикеров с аудиосообщением.

Реклама после звонков появляется по окончанию разговора между пользователями и представляет собой короткий текст с изображением.







В десктоп-версии Viber рекламодателям доступна баннерная реклама, в ближайшее время также появится видеореклама размером 300x250. Видеореклама будет воспроизводиться автоматически, звук в ней воспроизводится при наведении курсора.

В мобильном приложении также доступно размещение объявлений на странице загрузки стикерпаков — пользователи видят их после скачивания наборов. Например, это может быть баннер со ссылкой на приложение в Google Play.



В течение нескольких недель рекламодатели также получат возможность продвигать бренды с помощью кликабельных и аудиостикеров. За кликабельными стикерами могут «скрываться» ссылки на спонсорские страницы с информацией о спецпредложениях, анонсами событий, трейлером нового фильма и так далее.



Аудиостикеры автоматически воспроизводят короткий ролик с рекламой, например, кинопремьер, телешоу или новых музыкальных альбомов популярных исполнителей. Добавить рекламу компании могут только в свои брендированные стикеры, уточнили в Viber. По словам представителей сервиса, в 2016 году пользователи мессенджера отправили друг другу более 26 млрд стикеров.



В Viber не исключат, что в перспективе могут позволить пользователям отключать показ объявлений в мессенджере за дополнительную плату. Но в рамках нынешней политики разработчики сервиса стараются интегрировать новые инструменты так, чтобы они не причиняли неудобства пользователям, отметили в компании.

