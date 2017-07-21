velcom запустил первую в Беларуси медийную кампанию в Viber

Мобильный оператор velcom первым протестировал новую функцию Viber — Post Call Ad.





Post Call Ad — рекламный баннер, который пользователь видит после звонка.

Velcom в сотрудничестве с digital агентством Wunder решили протестировать, как это можно использовать в качестве рекламы или способа информирования о новых услугах.



Продолжительность кампании: с 7 июня 2017 по 17 июня 2017

Количество показов: 3 363 240

CTR: 2,578%

Согласно данным по географическому положению пользователей, которым были показаны рекламные материалы, наибольшая доля показов отмечена в Минской области. Среди этих показов наибольший процент приходится на Минск (около 90% показов). Это равно 54% из всех показов объявления. На Минск пришлось и 57% всех кликов кампании по данным Gemius.







Команда Wunder о прошедшей кампании для velcom: «Это был очень интересный опыт размещения для нашего агентства. Мы рады, что наш клиент стал первым рекламодателем, который использовал в Беларуси новую рекламную возможность платформы Viber – Post Call Ad. Учитывая, что на данный момент в Viber отсутствует возможность тартегирования, кампанию можно понимать, как охватную. Viber, как рекламный источник, оказался довольно конкурентоспособным. Порадовали такие показатели, как среднее время на сайте, низкий процент отказов и % CR.».



Сейчас Viber предлагает компаниям несколько способов размещения медийной рекламы:

реклама после звонка на мобильном устройстве (Post call ad);



реклама после скачивания стикеров;



баннеры и видео-реклама в десктоп-версии Viber.



Среди новых рекламных возможностей: таргетирование по языку устройства и поддержка GIF-изображений в сервисных сообщениях.

«При комплексном использовании форматы, доступные в Viber, являются уникальным маркетинговым инструментом, который позволяет достичь нужной аудитории в рамках одного приложения», — отметил Кирилл Воробьев, директор по продажам Viber в России и СНГ.