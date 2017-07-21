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velcom запустил первую в Беларуси медийную кампанию в Viber

21 Июля 2017 marketing.by 138 0 Компании Технологии
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Мобильный оператор velcom первым протестировал новую функцию Viber — Post Call Ad.

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Post Call Ad — рекламный баннер, который пользователь видит после звонка.

Velcom в сотрудничестве с digital агентством Wunder решили протестировать, как это можно использовать в качестве рекламы или способа информирования о новых услугах.

Продолжительность кампании:  с 7 июня 2017 по 17 июня 2017
Количество показов: 3 363 240
CTR: 2,578%

Согласно данным по географическому положению пользователей, которым были показаны рекламные материалы, наибольшая доля показов отмечена в Минской области. Среди этих показов наибольший процент приходится на Минск (около 90% показов). Это равно 54% из всех показов объявления. На Минск пришлось и 57% всех кликов кампании по данным Gemius.

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Команда Wunder о прошедшей кампании для velcom: «Это был очень интересный опыт размещения для нашего агентства. Мы рады, что наш клиент стал первым рекламодателем, который использовал в Беларуси новую рекламную возможность платформы Viber – Post Call Ad. Учитывая, что на данный момент в Viber отсутствует возможность тартегирования, кампанию можно понимать, как охватную. Viber, как рекламный источник, оказался  довольно конкурентоспособным. Порадовали такие показатели, как среднее время на сайте, низкий процент отказов и % CR.». 

Сейчас Viber предлагает компаниям несколько способов размещения медийной рекламы:

  • реклама после звонка на мобильном устройстве (Post call ad); 
  • реклама после скачивания стикеров; 
  • баннеры и видео-реклама в десктоп-версии Viber. 

Среди новых рекламных возможностей: таргетирование по языку устройства и поддержка GIF-изображений в сервисных сообщениях.

«При комплексном использовании форматы, доступные в Viber, являются уникальным маркетинговым инструментом, который позволяет достичь нужной аудитории в рамках одного приложения», — отметил Кирилл Воробьев, директор по продажам Viber в России и СНГ. 



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