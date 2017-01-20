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velcom установил ледяную базовую станцию к завершению строительства 3G-сети

20 Января 2017 marketing.by 137 0 Компании Креатив Нестандарт
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Компания velcom построила в Минске самую высокую в стране ледяную скульптуру. Она имеет форму базовой станции связи и символизирует завершение строительства самой большой в Беларуси 3G-сети, сообщили в velcom.

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Необычный ледяной объект высотой 4,5 метра весит две тонны и установлен в горнолыжном комплексе «Солнечная долина» в Курасовщине. В его создании лично участвовали генеральный директор компании Гельмут Дуз и топ-менеджеры velcom. Инсталляция в виде базовой станции стала самой высокой скульптурой, которая когда-либо изготавливалась в Беларуси изо льда. 

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Как ожидается, ледяная скульптура простоит в «Солнечной долине» как минимум несколько недель, пока не растает с приходом теплой погоды. Вышка связи изо льда может стать популярным у минчан объектом для «селфи». Кстати, церемонию завершения строительства скульптуры транслировали в соцсети в форме потокового видео через мобильную сеть оператора.

Создание ледяной скульптуры призвано подчеркнуть завершение строительства  крупнейшей в Беларуси 3G-сети. Сеть 3G от velcom теперь охватывает свыше 94% территории Беларуси, на которой проживает около 99% жителей страны. За последний год оператор запустил в Беларуси 3,2 тыс. базовых станций формата UMTS-900. Последними сетью стандарта UMTS-900 были охвачены Могилевская и Витебская области – туда «новый 3G» пришел в начале января. Ранее velcom включил широкополосную связь и в других регионах – Минском, Брестском, Гомельском и Гродненском.



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