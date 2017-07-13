velcom и Silver Screen открывают кинозал для просмотра фильмов в формате 3D

В новом velcom сinema сети кинотеатров Silver Screen откроется уникальный кинозал VOKA для просмотра фильмов в формате 3D. Экран будет выполнен по технологии, аналогичной IMAX.







Крупный кинозал откроется в мультиплексе velcom сinema сети кинотеатров Silver Screen рядом со станцией метро «Восток». Он станет самым высокотехнологичным и современным в Беларуси, а экран – самым большим из тех, что представлены в мультиплексах нашей страны. Кинозал VOKA отличают сдвоенные проекторы Sony, которые позволяют сделать картинку заметно более реалистичной и объемной, чем в обычных кинотеатрах. Эффект присутствия также обеспечит акустическая система в формате Dolby Atmos, при котором звуки происходящих в фильме действий «настигают» зрителя со всех сторон, в том числе сверху.

Зрителей ожидает «картинка», которая аналогична технологии кинотеатров IMAX. В зале используется технология сдвоенных проекторов, которая создает эффект полного погружения благодаря четкости изображения и контрастности картинки. При этом она поддерживает разрешение 4K, так выгодно отличающее сеть кинотеатров Silver Screen от обычных кинотеатров. Особая конструкция кинозала VOKA и звук Dolby Atmos делают просмотр более ярким и дарят незабываемые ощущения при просмотре фильмов.

В кинозале будет 235 мест, включая 223 кресла и 6 диванов на двоих. Интерьер выполнен в футуристичном стиле, а стены покрыты звукоизоляционными панелями, напоминающими форму буквы «v». Технология кресел Rocker также впервые представлена в Беларуси: все спинки откидываются и обеспечивают лучший обзор экрана. Первый ряд занимают специальные диваны с пледами и столиками.

Кинозал получил название VOKA – по аналогии с одноименным цифровым ТВ.

Всего же мультиплекс velcom сinema сети кинотеатров Silver Screen будет включать семь кинозалов на почти 1000 зрителей. Фильмы будут показывать в режиме нон-стоп, причем время ожидания между сеансами составит не более 15 минут.