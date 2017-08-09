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velcom и сеть кинотеатров Silver Screen представили новый кинокомплекс в Минске

9 Августа 2017 115 0 Бизнес Нестандарт
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В Минске запущен высокотехнологичный мультиплекс velcom cinema сети кинотеатров Silver Screen, который с 11 августа официально откроют для всех посетителей. Здесь будет свободный Wi-fi от velcom, интерьер в стиле космической саги, а одежда промо персонала разработана беларуским дизайнером Юлией Латушкиной.  

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Новый семизальный кинотеатр вмещает почти 1000 зрителей, а наиболее крупный зал VOKA с самым большим среди мультиплексов экраном способен показывать фильмы в сверхвысоком разрешении 4K и формате 3D.

Мультиплекс расположен в ТРЦ Dana Mall и входит в сеть Silver Screen. В новом кинотеатре действует семь залов вместимостью от 44 до 235 человек.

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Цены на билеты стартуют с 9 рублей и аналогичны тем, что действуют в других кинотеатрах сети Silver Screen. При этом стоимость может отличаться в зависимости от кинозала, сеанса и типа места (кресло или диван). velcom планирует проводить в мультиплексе специальные показы, в том числе в рамках социальных проектов.

Наиболее просторный кинозал получил название VOKA – по аналогии с «умным» ТВ от velcom. В зале установлены сдвоенные проекторы, которые создают эффект полного погружения благодаря четкости изображения. Аналогичная технология используется в IMAX. Поэтому картинка на экране получается более объемной и реалистичной. Для большего погружения предусмотрена акустическая система в формате Dolby Atmos, при котором зрители слышат звуки происходящих на экране действий с четырех сторон.

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В интерьере кинотеатра сочетаются hi-tech и минимализм, уместны и параллели с космическим кораблем. Прикассовая стойка, например, по форме напоминает пилотируемый модуль из «Интерстеллара».

В мультиплексе действует бесплатный Wi-Fi от velcom. Интернет доступен как в фойе, так и в кинозалах. Подключиться могут абоненты всех мобильных операторов, в том числе находящиеся в роуминге иностранцы. Для этого нужно выбрать открытую сеть Wi-Fi velcom cinema и следовать подсказкам на стартовой странице браузера.

Черно-желтая форма на персонале брендированная: ее разработала белорусский дизайнер Юлия Латушкина.

В августе зрителей мультиплекса ждет большой список кинопремьер: ретроспективный показ отреставрированного Джеймсом Кэмероном фильма «Терминатор 2: Судный день» в 3D, документальное путешествие во вселенную создателей кинематографа «Люмьеры!», аргентинская трагикомедия «1+1. Нарушая правила» и др. С 24 августа в прокате одна из главных киносенсаций года – американская экшн-комедия «Малыш на драйве», завоевавшая благосклонность критиков и зрителей по всему миру.

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