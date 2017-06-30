В закладки: летняя подборка книг от главреда KYKY, директора getbob agency и специалиста в сферах Event и PR

Мы продолжаем расспрашивать у фанатов своего нелегкого дела о любимых книгах, которые их вдохновляют и помогают жить. На этот раз у нас в подборке одни девушки. Про свои любимые книги marketing.by рассказали главный редактор KYKY Анастасия Рогатко, директор getbob digital agency Екатерина Сакович и специалист в сферах Event и PR, организатор мероприятий Антонина Яцук.

Анастасия Рогатко, главный редактор KYKY

Выбрать только четыре книги настолько же сложно, как в детстве ответить, кого больше любишь: маму или папу. Я не читаю профессиональной бумажной литературы, потому что она, как правило, успевает устареть, пока выходит тираж, – и её сполна заменяет онлайн-среда. Книги в духе «создай себя сам» меня тоже не интересуют, потому что чаще всего сводятся к единственной мысли: «бери и делай». Словом, я решила советовать литературу, которая закаляет. Может показаться, что эти книги чем-то очень похожи. Но если присмотреться, станет ясно, что в каждой – своя отдельная и уникальная вселенная.

«Бойня номер пять или крестовый поход детей», Курт Воннегут







Это автобиографический роман о том, как Воннегут во время Второй мировой попал в плен и был выслан в Дрезден, где таких, как он, на ночь сгоняли в подвал скотобойни (вторую часть названия книги я раскрывать не буду). Однажды он вышел из этого подвала и понял, что город полностью разбомбили. А он выжил только потому, что, будучи пленником, спал среди туш животных. Вообще, эта книга – о катастрофическом неудачнике, которого жизнь пинает на каждом шагу – и только это спасает его каждый день от пули в затылке. При этом она до жути смешная, потому что Воннегут – гениальный сатирик. Скорее всего, во время чтения захочется выкинуть книгу в окно (потому что там описаны реальные ужасы войны), и при этом вы будете надеяться, что она никогда не закончится – настолько она хороша.

«Сто лет одиночества», Габриэль Гарсиа Маркес

Бывают просто хорошие книги, а бывают такие, в которых стопроцентно узнаёшь себя. Я не пессимист, но точно знаю, что каждый из нас по-своему одинок. Ни один другой человек – родственник, любовник или друг – не сможет полностью прочесть ваш внутренний мир. Это просто надо принять, при этом не переставая быть важным для своих близких. А эта книга рассказывает эпичную историю одного рода, который был обречён на вымирание. Почему – вы уже могли догадаться. Зачем её читать – чтобы полностью запутаться, где кончается реальность и начинается вымысел автора. Чтобы прочувствовать, насколько хочется есть, когда Маркес описывает еду, и как спирает дыхание, когда доходит до постельных сцен. А на самом деле, читать надо, чтобы в фамильном древе одной семьи разглядеть всю историю человечества.

«Вся кремлёвская рать», Михаил Зыгарь





Эту книгу я прочла залпом, пока ехала два дня в плацкарте к своим кубанским родственникам. Я родилась в России, каждый год, приехав туда погостить, вижу, как сверхдержава подгнивает изнутри и снаружи. А тут бывший главред «Дождя» выпускает книгу, в которой есть и полное преображение Путина из поставленного либерального мальчика в то, что мы видим сейчас. Здесь и истории олигархов, силовиков, ближайших к трону чиновников, и ссора с Ходорковским, и «ябедничающий» Лукашенко, и убийство Немцова – дочитав, я думала: как это пропустили в печать? При этом книга написана максимально отстранённо. Если информация подтверждена, она подаётся как факт. Если так сказал человек, пожелавший остаться в тени, Зыгарь аккуратно подаёт материал под грифом «говорят, что…». А глава про Медведева у власти называется просто «Дима». Чувствуете филигранность работы?

«Пикник на обочине», Братья Стругацкие



За это место в списке боролись «Убить пересмешника» Харпер Ли, «Трехгрошовый роман» Брехта и «Великий Гэтсби» Фицджеральда. Но я решила выбрать книгу, которая максимально про любовь. Сначала я посмотрела шикарный фильм Тарковского «Сталкер» и безумно захотела почитать книгу, по мотивам которой он снят. А потом блаженно обрадовалась, что книга настолько не близка к фильму – и меня захватило каждое произведение по-отдельности. Так вот, сталкер Рэдрик Шухарт зарабатывает тем, что выносит из «Зоны» (не чернобыльской, но непонятно, откуда взявшейся и что из себя реально представляющей) разные предметы, которые ведут себя странным образом и продаются за хорошие деньги. Он бы уже давно бросил это дело, потому что такая работа чревата кучей страшных последствий – вплоть до того, что дети мутируют, а призраки умерших родственников приходят в его дом и сидят за обеденным столом. Но Зона притягивает Шухарта – это другая реальность, живущая по своим законам, и никто не знает, какие законы более человечны. Главное, что может там найти сталкер, – шар, который может выполнить самое сокровенное желание. И если Шухарт найдёт шар, вы обязательно зададитесь вопросом, что бы вы «пожелали» на его месте. Как бы странно это ни звучало, но эта изданная при Брежневе научно-фантастическая повесть о природном катаклизме, искалеченных людях и приспособленческой жизни – на самом деле, одна из лучших книг о человечности и любви, что я читала.



Антонина Яцук, cпециалист в сферах Event и PR, организатор мероприятий



Читаю я много и запоем. Окунувшись в книгу с головой, могу не заметить, что уже рассвет, могу отменить встречу (каюсь, но, если честно, то не каюсь, такое бывало), и читать, читать. Так как прочитано много, в том числе русской, белорусской, европейской классики и современной литературы, профессиональной литературы, и, будучи уверенной, что многие гости рубрики уже упомянули Булгакова, Сэллинджера, Пушкина, Хемингуэя, Богдановича и остальных по-настоящему великих писателей в качестве любимейших авторов, я хочу рассказать про относительно недавно прочитанные книги, которые мне довелось прочувствовать и пропустить через себя, и которые зацепили меня сильно и, думаю, что навсегда.

«Маленькая жизнь», Ханьи Янагихары







Книга, которая перевернула мое сознание. Начавшись как обычная история четырех друзей, она, казалось бы, должна повествовать про дружбу и любовь, рассказывая четыре человеческие истории, которые как пересекаются между собой, так и имеют каждая свое развитие, но нет. Это сложная, странная, страшная, удивительная и удивительно откровенная история, которая заставляет смеяться, плакать, дрожать от страха и сжимать кулаки от злости, думать о человеческих пороках и рассуждать о моральных ценностях. Кому-то будет казаться, что это гей-история, кому-то — что это история преодоления себя. Возможно, прочитав, кто-то подумает, что речь идет о том, насколько сильное воздействие оказывают на человека детские травмы. И то, и другое, и третье да. Но не только это. Будьте уверены, что по окончании прочтения абсолютно каждый читатель сделает свои личные выводы, мало того, он будет о них очень долго думать. А потом в какой-то момент поймет, что он счастлив.



«Радзiва «Прудок», Андрусь Горват

Покажется удивительным, что эта молодая книга белорусского писателя, блогера Андруся Горвата, заняла место в четверке книг, которые оказали на меня влияние в последнее время. Но я скажу больше, она лежит у меня на рабочем столе, и уже прочитав ее когда-то от корки до корки за сутки, я часто возвращаюсь к ней снова. На мой взгляд, феномен Горвата заключается в том, что он как-будто бы твой сосед, который живет в квартире напротив и все видит, знает, рассказывает так, как будто бы он — это ты. Ты доверяешь Горвату, ты смеешься в голос и до коликов с того, что он рассказывает, и плачешь вместе с ним. То, о чем он говорит, очень близко тебе, это все о твоей стране, о ее жителях, это все написано на твоей родной мове. Написано очень просто, в основном на трасянке, но какой же, если вдуматься, глубокий смысл несут все эти простые фразы и рассказы. К прочтению советую обязательно, вы полюбите эту книгу, как полюбила ее я.

«Договориться можно обо всем! Как добиваться максимума в любых переговорах», Гэвин Кеннеди

Что касается профессиональной литературы. В прошлом году в октябре я работала на бизнес-форуме «Атланты» в Москве, и один из молодых ярких бизнесменов, с которым имела честь вести диалог, посоветовал мне отличную книгу, «книгу переговорщика», как он сам выразился, которую я там же и купила на одном из стендов. Книга написана простым доступным языком, построена на конкретных ситуациях и примерах, вопросах и ответах. И могу сказать, что мне лично она скорректировала поведение во время переговоров с Клиентами и Партнерами, я перестала суетиться, стала спокойнее и увереннее в себе. Не только благодаря книге, конечно, но и книга помогла тоже. Советую к прочтению профессионалам, настоящим и будущим, чья работа завязана на общении с людьми.

«Я - Малала»







Это автобиография школьницы Малалы Юсуфзай, за которую она получила Нобелевскую премию мира в 2014 году. Давайте представим, ты ребенок, живешь своей жизнью, помогаешь отцу, ходишь в школу, играешь с друзьями. И в какой-то момент в силу случая, а может своей любознательности, а может настырности, а может желания сделать мир лучше, оказываешься лицом к лицу с международным терроризмом. Как не сдаться, как не потерять веру в себя и в людей, как противостоять и победить – все в книге. Правдивая история глазами совсем молодого, но великого человека – глазами девочки Малалы. Книга безусловно стоит того, чтобы ее прочитать.

Екатерина Сакович, директор getbob digital agency





Благодаря «Книжному клубу» мы регулярно читаем и обсуждаем новинки художественной литературы, самые ожидаемые произведения, призеров литературных премий. Далеко не все из них получают позитивные оценки (вроде нашумевших «Безгрешности» или «Маленькой жизни»), поэтому я отобрала романы, прошедшие самую жесткую критику. Также дополнила профессиональной литературой, которая всегда идет параллельно, помогая более структурно и основательно (чем статьи или подкасты) погрузиться в волнующую тему.

«Я исповедуюсь», Жауме Кабре



Этот основательный роман выкристаллизовывался десятилетиями историком литературы Жауме Кабре, поэтому в ней все с большой буквы: Стилистика, Сюжетная линия, Детали. Подобного современная литература рождает не часто. От чтения получаешь огромное удовольствие, хоть может показаться, что вопросы, затрагиваемые автором, уже где-то звучали. Музыкант и философ Адриа Ардевол теряет контроль перед старыми рукописями и скрипкой Стариони, переплетаясь с ними прошлым и будущем. Он пытается ответить на вопрос, есть ли все же причины у всего зла происходящего в мире или случайная вереница приводит к ужасающим последствиям, не давая возможности искупить вину.

«Короткая фантастическая жизнь Оскара Вау», Джуно Диас



Что произойдет если смешать фантастический реализм, комиксы и историческую прозу? Американо-доминиканский писатель Джуно Диас отразил всю боль переживаний человека, который вынужден бежать из своей страны через неудачливого, толстого и одержимого супергероями парнишу Оскара. От его семьи, друзей, врагов мы узнаем о жестком диктаторе Доминиканы, кровавом терроре, поверьях местных жителей и их мечтах, таком явлении как фуку. Когда на одном дыхание, то смеясь, то плача проглатываешь эту книгу, очень хочется, чтобы литература о наших проблемах была такой – живой, где-то неумелой и очень искренней. А еще думаешь том, насколько в казалось бы глобализованном мире мы отчуждены от проблем, происходящих дальше 1000 км от нас. Читать тем, кто считает Доминикану райским островом.

«Рассказ служанки», Маргарет Этвуд



Всплеск интереса к антиутопиям захлестнул США после победы Трампа. Вот уже Оруэлл снова на первых местах Амазона, экранизировали роман мастера современного детектива – Маргарет Этвуд. Кстати, автор сама активно участвовала в подготовке сценария. Можно смотреть сериал, а можно погрузится в книгу, дав волю своей фантазии представить, как будет выглядеть новое государство, в котором у женщин больше нет прав. Четкое разделение на касты, экологический кризис и основное – масштабные проблемы с рождаемостью. Так фертильность становится национальной идеей, а служанка, способная выносить ребенка – ценным международным товаром. Можно искать параллели, искать виноватых или осознавать, что каждый вложил в эту историю свой кирпичик, оправдываясь тем, что мира, где все хорошо для всех не бывает. Такой ли большой шаг между объективизацией сегодня и "дивным, новым миром" мужчин завтра?

How to Kill a Unicorn: How the World's Hottest Innovation Factory Builds Bold Ideas That Make It to Market







Книга написанная основателем знаменитого агентства по инновационным стратегиям и дизайну Fahrenheit 212, которая работает со множеством крутых брендов Samsung, Coca-Cola, Marriott и другие рассказывает как разрабатываются и внедряются инновации с точки зрения взаимодействия клиент-агентство и почему нельзя рубить идеи на штурмах с первого взгляда. Марк не убивает «unicorns», а рассказывает от первого лица, как его «hot innovation factory» преобразует видение и идеи клиента в рабочие инновации, приносящие многомиллионную прибыль, меняющие позиционирование компаний на рынке. Ужасно вдохновляет на использование AGILE, дизайн-мышления и создания чего-нибудь по настоящему полезного и технологичного вместе со своими клиентами. Книга «How to Kill Unicorn» - это копилка идей, рабочих методик, челленджей, забавных историй «за сценой».



«Джедайские техники», Максим Дорофеев



Если вы уже знакомы с книгами по личной эффективности, тайм-менеджменту, такими авторами как Глеб Архангельский или Стивен Кови, то может показаться, что ничего нового на эту тему вы уже не узнаете. Это действительно так, однако Максиму Дорофееву удалось изменить форму подачи информации, сделав ее гораздо более наглядной, приближенной к жизни, и от этого более полезной. Оказывается, большинство провалов планирования связано с тем, что пультом управления нашим мозгом управляет обезьянка сиюминутного удовольствия, а не рациональный тип. Больше всего книга мне запомнилась смешными и грустными (а как же, когда речь идет про сроки) иллюстрациями, прикладными советами, новыми терминами «мыслетопливо», «панический монстр» и классными жизненными примерами из нашего контекста. Также она помогает придумать, как можно интегрировать гибкие методологии в любой проектный менеджмент и даже личную жизнь. Рекомендую для закрепления всего узнанного ранее и дополнительной встряски от вредных привычек сжигания «мыслетоплива» впустую.





