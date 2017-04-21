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В закладки: какие книги советует консультант и бизнес-тренер Александр Фридман

21 Апреля 2017 marketing.by 103 0 Бизнес Креатив Нестандарт Обзоры Образование
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Marketing.by продолжает расспрашивать фанатов своего дела об их любимых книгах. На этот раз мы решили, что должно быть в библиотеке уверенного и грамотного руководителя. На этот вопрос нам ответил консультант и бизнес-тренер, автор мастер-класса «Точно вместо срочно: технология управленческого мышления» Александр Фридман.

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Игорь Ансофф «Стратегический менеджмент»

Игорь Анфосс – почетный профессор международного университета  в Сан-Диего,  отец-основатель и классик стратегического менеджмента. Книга является самой конкретной, раскрывающей саму суть методики и организации стратегического управления на современном предприятии. Эта книга – учебник, а не комикс или беллетристика. А главная проблема учебников – их изучают, а не читают. 

Андрей Бочкарев, Вячеслав Кондратьев «7 нот менеджмента»

В этой книге 2 раздела. Первый хорошо отражает подходы к настройке бизнес-процессов. Второй раздел – руководство по финансам для нефинансистов. 

Теория и практика современного русского менеджмента рассказывается на примере руководителей предприятий, коммерческих фирм, банков. Также вы найдете анализ их действий ведущими отечественными и западными консультантами. 

Майкл Портер «Конкурентное преимущество: как достичь высокого результата и обеспечить его устойчивость»

Если вы хотите лучше драться, можно пойти на бокс или единоборства, а можно просто сильнее махать руками. Эта книга – про первое, про методику. 

На примере конкретных компаний в книге показано, каким образом следует разрабатывать стратегии получения основных конкурентных преимуществ: минимизации затрат и дифференциации продукта, а также эффективно применять их на практике. Автор призывает руководителей компаний уделять особое внимание деятельности в смежных отраслях, доказывая, что только таким образом можно удерживать преимущества достаточно долго. 

Филип Котлер, Гари Армстронг «Основы маркетинга»

Да, со времен возникновения маркетинга появилось сотни книг и новых инструментов. Но никто не отменял маркетинговое мышление. Это книга именно об этом.

 В свое время Котлер навел порядок в маркетинге, и никто этот порядок пока не опроверг. Дает хорошее понимание, какие методы маркетинга существуют. Тут вы точно отыщите базовые концепции классического маркетинга; основы экономической теории; примеры расчета бюджета маркетинговой компании; примеры из деятельности европейских и американских компаний; перспективы развития маркетинга с учетом финансового кризиса; современный взгляд на социальную ответственность маркетинга. 

Александр Прохоров «Русская модель управления»

Книга Александра Прохорова вторгается в область отечественной управленческой мифологии. Что представляет собой русская модель управления? Знакомые всем проблемы рассматриваются под непривычным углом зрения. 

Это интересная книга о разнице менталитетов. Дает понимание о разнице между. В чем разница менталитетов. Славянские народы – протестантская модель. Не национальность, а менталитет, без ругани и сетований.

Владимир Тарасов «Технология жизни. Книга для героев»

Это книга мирового масштаба.  В ней открывается целостная и эффективная система управленческих навыков и жизненных ценностей, философия жизни, соединяющая мудрость древних традиций с последними достижениями психологии и менеджмента. 

Владимир Тарасов пишет о правильной системе мышления руководителя, о лидерстве, о себе, о людях. Книга воспитания лидера. Как сказал сам Владимир: «Эта книга о жизни, о том даре, которым мы распоряжаемся по-разному».

Леонид Соловьёв «Повесть о Ходже Насреддине»

Художественная  книга для больших и маленьких.  Это удивительный сплав сказки, были и философских мечтаний, воплощенных в земные образы. Заслуживает обязательного  прочтения. Незатейливый сюжет – глубокие вещи.

Роберт Пенн Уоррен «Вся королевская рать»

Еще одна художественная книга.  Америка 30-х годов. Выборы синаторов. 

История жёсткого политика, не брезгующего никакими методами для достижения своих целей. В основу книги легла биография губернатора Луизианы Хью Лонга. Книга учит жизни, особенно в обществе сильных мира сего.

Генри Минцберг «Структура в кулаке: создание эффективной организации»

Ясный, логичный и занимательный стиль изложения поможет разобраться в таких сложных вопросах, как организационный дизайн, сверхструктура, децентрализация, адхократия. Книга о том, как строить организационную структуру в своей компании. 

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