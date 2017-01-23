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В YouTube появился таргетинг с учетом демографических данных и поисковых запросов

23 Января 2017 marketing.by 147 0 Анализ рынков Бизнес Компании
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Если пользователь отключает показ рекламы конкретного бренда в поиске Google, то он также не будет видеть ее на YouTube.

YouTube в блоге компании объявил о том, что рекламодатели получили возможность использовать для таргетинга демографические данные и данные о поисковом поведении авторизированных пользователей Google. Также сообщается, что показ рекламы можно нацелить на тех пользователей, которые подписались на рассылку об акциях и скидках в их магазинах.

Кроме того, теперь в случае отключения пользователем показа рекламы конкретного бренда в поиске Google он также не будет видеть ее на YouTube. Изменение начнет функционировать в ближайшие недели.

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