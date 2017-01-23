В YouTube появился таргетинг с учетом демографических данных и поисковых запросов

Если пользователь отключает показ рекламы конкретного бренда в поиске Google, то он также не будет видеть ее на YouTube.

YouTube в блоге компании объявил о том, что рекламодатели получили возможность использовать для таргетинга демографические данные и данные о поисковом поведении авторизированных пользователей Google. Также сообщается, что показ рекламы можно нацелить на тех пользователей, которые подписались на рассылку об акциях и скидках в их магазинах.

Кроме того, теперь в случае отключения пользователем показа рекламы конкретного бренда в поиске Google он также не будет видеть ее на YouTube. Изменение начнет функционировать в ближайшие недели.