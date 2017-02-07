Рубрики
Вакансии Бизнес-обучение
Все рубрики

В Японии разработали электронные винные этикетки для борьбы с контрафактом

7 Февраля 2017 marketing.by 95 0 Бизнес Компании Нестандарт
Поделиться

Защищенную такой этикеткой пробку нельзя повредить незаметно. Также на этикетке есть специальный код, который покупатель сможет отсканировать и получить всю информацию о вине.

4435405.jpg

Японская компания Toppan Printing разработала специальные электронные этикетки для винных бутылок, которые помогут производителям бороться с продажей контрафакта под видом дорого вина. Новинку уже использует винокурня в Бургундии.

Сама этикетка представляет тонкую вытянутую микросхему. Она надевается на горлышко бутылки таким образом, что мошенникам не удастся вскрыть бутылку и закупорить ее снова, наполнив дешевым вином вместо элитного напитка. Пробку, защищенную такой этикеткой, также нельзя проколоть даже тонкой иглой, оставшись при этом незамеченным.

Покупатель в любой момент сможет отсканировать специальный код на этикетке и получить всю информацию о вине. Если бутылка была откупорена или в пробке было проделано отверстие, приложение для смартфона предупредит покупателя и об этом.

Разработчики новой технологии полагают, что их изобретение будет очень полезно известным винным производителям, которые дорожат своей репутацией. Именно такие сорта вина чаще всего становятся объектом махинаций со стороны обманщиков. При заказе комплекта из 300 тысяч этикеток стоимость одной штуки будет равняться 90 иенам (около $0,79).

Уже к 2018 году компания планирует продавать на постоянной основе свои инновационные этикетки 50 компаниям, в первую очередь зарубежным.





Поделиться

Вакансии

Компания-лидер в сфере организации Национальных выставок за рубежом ищет Главного маркетолога Агентство SMG ищет специалиста по планированию и размещению рекламы на ТВ Pocket Rocket ищет Sales-менеджера для проекта арт-пикник Freaky Summer Party, а также дизайнера-стажера Горячая вакансия: ALT active life technology в поиске бренд-менеджера TDI Group ищет трех профи в команду менеджеров по работе с клиентами «Терра Групп» ищет две боевые единицы в команду – дизайнера и PR-специалиста «Терра Групп» ищет ивент- и аккаунт-менеджера Открыта горячая вакансия Account Director в агентстве Forte Grey
Материалы по теме:
#pahatam у «Белавиа»: «Акция «20 лет в небе» задумывалась как стратегический маркетинговый ход»
Рекламисты сварили новогодний эль для рекламистов
АРО объявила рейтинги рекламных агентств Беларуси по итогам 2014 года
Обсуждение:
Читайте также:
В закладки: какие книги советуют художница Ника Сандрос и маркетолог по жизни Александр Демидович
AliExpress изменил правила бесплатной доставки в Беларусь
Итоговый рейтинг белорусских страниц Facebook за 2016 год
Министерство информации: белорусы больше всего доверяют телевидению