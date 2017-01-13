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В Японии открылись «комнаты» для просмотра VR-порно

13 Января 2017 marketing.by 885 0 Компании Нестандарт
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Локальная продюсерская компания Soft on Demand открыла заведение в Токио, посетители которого могут арендовывать отдельные комнаты для приватного интернет-сёрфинга и в том числе просмотра порнороликов в виртуальной реальности.

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Расположенные в токийском округе Акихабара, своеобразной «мекке» для любителей манги, аниме и японских поп-групп, специальные «порнокомнаты» предоставляют пользователям доступ ко «взрослому» контенту в вариативных способах потребления, включая особые программы для PC, поддерживающие VR-технологии.

На данный момент Soft on Demand развернула рекламную кампанию, в рамках которой позволяет посетителям своих «комнат» воспользоваться лимитом времени для бесплатного просмотра VR-порно, прежде чем брать с них почасовую плату за «удовольствие». Комнаты содержат «весь необходимый инвентарь» и оборудованы шумоизоляционными стенами.

Плата за пользование такой «комнатой» составляет $4,70 в час, но можно снять её на целый день за $26,90.

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