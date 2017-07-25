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"Рок за Бобров" лайкают за безбарьерность

25 Июля 2017 91 0 PR Мнение Тренды
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Блогеры и посетители фестиваля "Рок за Бобров" положительно отметили создание безбарьерной среды для людей с дополнительными потребностями. Соответствующие фото с фестиваля активно распространяются в социальных сетях.

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Как отметили организаторы, безбарьерная архитектурная среда с особыми местами для колясочников на возвышенной площадке создается на фестивале ежегодно: "Музыка объединила абсолютно всех и дала возможность каждому гостю фестиваля почувствовать себя частью общего праздника".

Фестиваль «Рок за Бобров» прошел 22 июля на аэродроме «Боровая» под Минском. В 9-часовом концерте выступили NaviBand, «Дай Дарогу», «КАСТА», Anaсondaz, «Чайф», «Сплин» и BRUTTO. 

Гости «Рок за Бобров» смогли принять участие в разнообразных тематических активациях на площадке «Город Рока»: примерить на себя образы культовых рок-звезд, оставить свою надпись на легендарной стене Цоя, скрепить рок-узами свои отношения во дворце рокосочетаний, а также сделать массу памятных фото в рок-фотоателье.



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