В Швеции появился кашляющий билборд

Необычный рекламный щит стал частью акции, направленной на борьбу с курением.





Сеть шведских аптек Apotek Hjärtat запустила необычную рекламную акцию, направленную на борьбу с курением. В рамках нее в Стокгольме появился рекламный щит, способный распознавать дым от сигарет, который кашляет при приближении курящих людей.

Билборд оснащен детекторами табачного дыма, таким образом, при приближении к нему человека с заженной сигаретой, изображенный на не мужчина начинает кашлять. Затем на щите появляется изображение различных лекарственных препаратов, которые могут помочь курящему человеку бросить пагубную привычку.

Кроме того, мужчина обращается к зрителям со словами: "Мы - шведская аптека "Сердце". Наша миссия - помочь вам прожить более длинную и здоровую жизнь". "Вот почему я здесь, чтобы помочь вам обрести новые, более здоровые привычки как раз в период Нового года", - объясняет герой рекламы.

Наружная реклама была запущена в рамках новогодней инициативы фармацевтической компании, призывающей курильщиков покончить с вредной привычкой на Новый год.