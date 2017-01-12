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В Швеции появился кашляющий билборд

12 Января 2017 marketing.by 711 0 Компании Креатив Нестандарт
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Необычный рекламный щит стал частью акции, направленной на борьбу с курением.


Сеть шведских аптек Apotek Hjärtat запустила необычную рекламную акцию, направленную на борьбу с курением. В рамках нее в Стокгольме появился рекламный щит, способный распознавать дым от сигарет, который кашляет при приближении курящих людей.

Билборд оснащен детекторами табачного дыма, таким образом, при приближении к нему человека с заженной сигаретой, изображенный на не мужчина начинает кашлять. Затем на щите появляется изображение различных лекарственных препаратов, которые могут помочь курящему человеку бросить пагубную привычку.

Кроме того, мужчина обращается к зрителям со словами: "Мы - шведская аптека "Сердце". Наша миссия - помочь вам прожить более длинную и здоровую жизнь". "Вот почему я здесь, чтобы помочь вам обрести новые, более здоровые привычки как раз в период Нового года", - объясняет герой рекламы.

Наружная реклама была запущена в рамках новогодней инициативы фармацевтической компании, призывающей курильщиков покончить с вредной привычкой на Новый год.

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