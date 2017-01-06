В шорт-лист фестиваля velcom Smartfilm вошли четыре белорусских фильма

Члены жюри Международного фестиваля мобильного кино velcom Smartfilm сформировали шорт-лист из 12 работ. Четыре из них сняты белорусскими авторами. Обладатель Гран-При, а также призеры фестиваля будут названы на церемонии закрытия, которая состоится 19 января.
В этом году фестиваль впервые вышел на международный уровень, а конкурсанты могли творить в свободном формате. После предварительной проверки на соответствие всем условиям фестиваля к конкурсу были допущены 273 работы из 48 стран мира. Со всеми этими фильмами ознакомились представители жюри: киновед и директор Минского международного фестиваля «Лiстапад» Игорь Сукманов, культуролог и киноаналитик Максим Жбанков, кинокритик Антон Сидоренко, режиссер Митрий Семенов-Алейников и избранный по ходу фестиваля пятый участник жюри – студентка Белорусской государственной академии искусств Александра Сергеевич.
Каждый член жюри составил свой список предпочтений среди представленных на конкурс мобильных фильмов. Затем на общем собрании эксперты обменялись мнениями и сформировали единый шорт-лист, в который вошли 12 работ.
«INTO THE LIGHT» - Myriam Fontaine (Франция)
BUBBLES DON'T LIE - Stepan Etrych (Чешская республика)
LOST BUCOLIC - Shane Howard (США)
РАБОТНИК ГОДА - Кирилл Нонг (Беларусь)
THE BONE - Volkan Guney Eker (Турция)
ПОМНИТЬ - Екатерина Никонович (Беларусь)
TIDE OF LOVE AND DEATH - Abhradip Ghatak (Индия)
137 ЧАСОВ - Дмитрий Сахарук (Беларусь)
CIRCUS - Michel Kharoubi (Франция)
УМЗАРАЗУМ - Антон Байдёнок (Беларусь)
SINGLE TO LONDON - Ryd Cook (Великобритания)
FINITO - Mauricio Bartok (Бразилия)
Члены жюри отметили общий высокий уровень присланных работ. В целом одобрение судей конкурса заслужило мобильное кино с убедительной концепцией, уникальное, выполненное технически «вкусно» и претендующее на новизну и открытие.
Участники жюри также считают, что белорусские работы оказались конкурентоспособны в международном конкурсе. Это подтверждает и успешный опыт участия победителя прошлого velcom Smartfilm – буктрейлера «1984» – в международных фестивалях. В частности, на днях этот белорусский мобильный фильм вышел в полуфинал престижного iPhone Film Festival в США.